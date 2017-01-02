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Не выезжайте на встречку!


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Сегодня, 12:10
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За 12 месяцев 2016 года на территории области произошло 700 дорожно-транспортных происшествий, связанных с выездом машин на встречную полосу.

В результате 83 человека погибли (из них 4 несовершеннолетних), ранения различной степени тяжести получили 457 человек. В Ангарске в прошлом году было зарегистрировано 16 таких ДТП, 4 человека погибли, 29 получили ранения, сообщает пресс-служба ОГИБДД УМВД России по АГО. Это очень большая цифра, в 2015 году в нашем городе произошло в два раза меньше таких ДТП, погибли 2 человека и 10 получили травмы.

В связи с этим в период с 26 по 29 января на территории Ангарского городского округа проводится профилактическое мероприятие «Встречная полоса», которое должно напомнить водителям о соблюдении правил дорожного движения.

Сотрудники ГИБДД напоминают: за выезд на полосу встречного движения предусмотрено наказание - административный штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.

Собств. инф.
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