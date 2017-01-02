Втянут и обуют

Новые виды мошенничества в ИнтернетеВ четверг, 26 января, в УМВД России по г. Ангарску состоялась пресс-конференция по обсуждению новых видов Интернет-мошенничества. Также заместитель начальника УМВД Игорь ГАЗИНСКИЙ дал ответы на другие вопросы, заданные журналистами.
Полковник Газинский начал с того, что с начала года с заявлениями о подобных преступлениях обратились 15 граждан.- Если сравнить с прошлогодним январем, цифра не изменилась. Зато меняется подход к жертве. Действительно, сейчас звонки о попавших в трудную ситуацию «сыновьях-внуках» себя практически изжили. Но на смену идут новые схемы в духе времени. Например, стала очень популярной схема развода под видом Интернет-казино. В одном случае гражданин решился сделать предложенную ему небольшую ставку и… выиграл 300 долларов! Стал ставить все больше и больше, пока, наконец, сайт «счастья»… не пропал. А с ним и деньги.
Еще одна «новинка» сезона: услуги экстрасенса на расстоянии. Подобные предложения пускаются чаще всего телевизионной строкой. За услуги также просили немного. Но когда пенсионерка отправила общим счетом около 100 тысяч рублей, «экстрасенс» испарилась.- Тактика здесь одна - заманить и дать человеку втянуться,
- разъясняет Игорь Газинский. - Проблема в том, что потом привлечь мошенника непросто. Жертва ведь отдала деньги добровольно. Но уголовные дела мы все равно возбуждаем. По «экстрасенсу», например, дело будет точно возбуждено.
Следующий пример. В Интернете начали появляться предложения стать брокером на бирже. Молодой ангарчанин принял предложение и вложил 15 тысяч рублей в торги на бирже, торгующей нефтепродуктами. «Биржевики» тут же пропали.
Если оставить в стороне перечисление способов обмана, которых становится все больше, главным остается одно: мы, потребители товаров и услуг, ничем от обмана не застрахованы. Поэтому не сообщайте посторонним своих индивидуальных и прочих данных. Не отвечайте на сомнительные звонки и смс. Полиция пока ничего другого посоветовать не может. Ни технически, ни юридически она от интернетных атак защитить людей пока не в состоянии. Этого в МВД официально не подтверждают, но и не опровергают. Вообще пока полиция говорит только об одном случае поимки телефонных мошенников в Ангарске. Один сидел в колонии, второй (подельник) был на свободе. Комментарии, как говорится, излишни.
Между тем наших горожан продолжает интересовать тема преступлений, совершенных по старинке.
В частности, мы не могли не вспомнить кровавую бойню, случившуюся в новогоднюю ночь в 29 микрорайоне, около бара «Харатс» («Время» № 1 от 10 января - «Погуляли»)
. Напомним, что тогда в этом баре произошла драка между двумя компаниями. Одна из сторон добивала (на улице) другую досками с гвоздями и пустыми бутылками. В этом принимали участие две молодые женщины. Трое пострадавших оказались в больнице. Как сейчас обстоят дела?- Насколько я знаю, были возбуждены уголовные дела на шестерых участников драки. Одно по статье 111.2 УК РФ («тяжкие телесные повреждения, нанесенные с особой жестокостью», до 10 лет лишения свободы), четыре по статье 115 УК РФ («нанесение легких повреждений», до 2 лет) и одно по статье 112 УК РФ («нанесение повреждений средней тяжести», до 5 лет). Думаю, что очень скоро дела будут переданы в суд,
- сообщил Игорь Газинский.
По обстановке с продажей спиртосодержащей жидкости в АГО комментарий был такой:- Нашему городу очень повезло, что тот самый «Боярышник» до нас не дошел. Страшно представить, сколько могло быть жертв. Сейчас запрет на продажу спиртосодержащей жидкости продлен еще на 60 дней. Сколько ее было изъято в ходе проверки, сказать затрудняюсь. Но знаю, что из изъятого из продажи в прошлом году алкоголя 600 литров были уничтожены. Еще более тысячи ждут решения о степени опасности для человека.
Последний вопрос был задан о слухах по поводу недавней кражи в ювелирном салоне «Изумруд», находящемся в «квартале».
- Кражи не было, но попытка была. Злоумышленники ночью взломали пол и собирались смести все с прилавков. Однако, напуганные сработавшей сигнализацией, снова «ушли в подполье».
Тут пока понятно одно. Сработали не случайные наркоманы, а крепкая и подготовленная бригада. Взломать пол - это не стекло выставить.
Игорь КАРИН