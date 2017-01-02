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ДТП в 22 мкр. Ангарска с участием несовершеннолетней


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Сегодня, 11:25
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ДТП в 22 мкр. Ангарска с участием несовершеннолетней

Вечером, 26 января в 22 микрорайоне Ангарска произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала 17-летняя девушка.

Женщина-водитель, двигаясь по улице Коминтерна, допустила наезд на юную ангарчанку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Женщина предложила девочке свою помощь, отвезла её в городскую детскую больницу и только после этого сообщила о случившемся в ГИБДД. В результате ДТП несовершеннолетняя получила травму.

Сотрудники дорожной полиции обращают внимание родителей на необходимость проведения доверительных бесед со своими детьми о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Нужно регулярно разъяснять юным пешеходам о порядке пересечения проезжей части, при этом подчёркивать, что им следует обязательно убедиться в безопасности перехода и ни в коем случае не перебегать дорогу или резко изменять направление движения.


Сотрудники ГИБДД напоминают и водителям транспорта, что при сложившихся погодных и дорожных условиях автотранспорт не может остановиться мгновенно, поэтому необходимо соблюдать скоростной режим, снижать скорость при подъезде к пешеходным переходам и не забывать предоставлять преимущество пешеходам как на регулируемых, так и на нерегулируемых переходах.

В том случае, если ДТП не удалость избежать, ни при каких обстоятельствах водителю автотранспорта нельзя покидать место происшествия. Если имеются пострадавшие, необходимо вызвать «скорую помощь», сообщить о произошедшем в ГИБДД и обязательно дождаться приезда дорожных полицейских на месте происшествия. Помните, что за оставление места ДТП предусмотрено административное наказание согласно статье ст. 12.27 КоАП РФ.

Пресс-служба УМВД России по г. Ангарску

38.мвд.рф
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