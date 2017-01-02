Не верьте гадалкам и целителям

Днём 28 января в дежурную часть отдела полиции № 9 Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» поступило сообщение от 77-летней женщины. Пенсионерка сообщила правоохранителям, что её обманули на две незнакомки и похитили 47 тысяч рублей. Как установили оперативники, к пенсионерке не улице Трудовая подошли злоумышленницы и сообщили о страшном недуге – «порче». Пожилой иркутянке предложили пройти сеанс исцеления, после проведения магического ритуала «целительницы» взяли деньги у заявительницы и скрылись в неизвестном направлении.
По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «мошенничество».
Во избежание подобных противоправных деяний, полиция настоятельно просит граждан избегать общения с гражданами, которые предлагают услуги экстрасенса или целителя. Не в коем случае не нужно приглашать подозрительных лиц к себе домой и давать им какие-либо денежные средства. Будьте бдительны!