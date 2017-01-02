Не верьте гадалкам и целителям



Во избежание подобных противоправных деяний, полиция настоятельно просит граждан избегать общения с гражданами, которые предлагают услуги экстрасенса или целителя. Не в коем случае не нужно приглашать подозрительных лиц к себе домой и давать им какие-либо денежные средства. Будьте бдительны!

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «мошенничество».