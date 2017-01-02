Взрыв в гаражном кооперативе Ангарска

Последствия взрыва в гаражном кооперативе в 17-ом микрорайоне в г. Ангарске устраняют в настоящее время пожарные и спасатели.
По предварительной информации, около 16 часов в гаражно-строительном кооперативе № 1 владелец бокса выполнял работы с использованием открытого огня, по неизвестной причине произошел взрыв газового баллона без последующего горения. В результате мужчина получил травмы, в состоянии средней тяжести был передан сотрудникам скорой медицинской помощи.
Взрывом были повреждены 4 гаражных бокса на общей площади 96 кв.м., 2 автомобиля. Пожарными из-под завалов были извлечены два баллона с газом и кислородом.
На месте работают эксперты, которым предстоит выяснить причины происшествия. Задействовано 27 человек, 8 единиц техники.
Источник: 38.mchs.gov.ru