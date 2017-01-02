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15 тысяч рублей лишилась ангарчанка


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Сегодня, 10:41
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15 тысяч рублей лишилась ангарчанка

Сообщив незнакомому абоненту реквизиты своей банковской карты, 55-летняя жительница города нефтехимиков лишилась крупной суммы денег.

Вечером в минувшую субботу в дежурную часть отдела полиции №2 Управления МВД России по г. Ангарску обратилась женщина. Она сообщила, что некоторое время назад ей на телефон пришло смс-сообщение о блокировке банковской карты. Владелица телефона немедленно набрала указанный номер и по просьбе звонившего, представившегося работником службы безопасности банка, сообщила ему всю конфиденциальную информацию о своей карте. Через несколько минут со счета потерпевшей неизвестные сняли 15 тысяч рублей.

По словам ангарчанки, из средств массовой информации она знала о подобных способах мошенничества, однако излишние эмоции и переживания за судьбу своих сбережений в тот момент взяли верх. Поэтому, по признанию потерпевшей, она поступила крайне опрометчиво, даже не попытавшись позвонить по «горячей линии» банка и прояснить ситуацию.

В ходе проверки, проведённой сотрудниками полиции, было установлено, что номер телефона, с которого женщине пришло смс-сообщение, зарегистрирован у оператора сотовой связи в Самарской области. По признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК Российской Федерации «мошенничество», возбуждено уголовное дело.

Полицейские напоминают владельцам банковских карт, что банк не рассылает подобные уведомления гражданам. Более того, сотрудник банка не имеет права запрашивать у вас код верификации (цифры указанные на обороте карты). Это строго конфиденциальная информация, сообщать которую клиенту нельзя никому. Если у Вас появились вопросы к сотрудникам финансового учреждения, лучше позвонить на телефон горячей линии банка, указанный на карте.


Пресс-служба УМВД России по Ангарскому городскому округу

38.мвд.рф
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