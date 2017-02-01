.
,

За ограбление салона сотовой связи на скамью подсудимых


0

Вчера, 11:27
 Количество просмотров: 64
    

За ограбление салона сотовой связи на скамью подсудимых

Сотрудниками следственной части Следственного управления Межмуниципального управления МВД России «Братское» предъявлено обвинение фигуранту уголовного дела о разбойном нападении на торговую точку одной из крупнейших сети магазинов техники.

Следствием установлено, что 1 декабря неизвестный человек, ворвавшись в салон сотовой связи, расположенный на улице Кирова г. Братска, угрожая двум женщинам-продавцам предметом, похожим на пистолет, похитил имущество на сумму около 230 тысяч рублей и скрылся.

По факту нападения следственными органами было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (разбой).

Подключившиеся к расследованию сотрудники уголовного розыска провели комплекс оперативно-разыскных мероприятий, в ходе которых установили личность подозреваемого. Им оказался 49-летний житель Забайкальского края. Известно, что он в 2013 году освободился из мест лишения свободы, отбыв наказание за совершение аналогичного преступления, совершенного в составе банды. Однако, должных выводов для себя не сделал, на путь исправления не встал, и вновь совершил тяжкое преступление, представляющее общественную опасность.

По сведениям сыщиков, предполагаемый разбойник, совершив противоправное деяние, покинул Братск и уехал в Москву. В ходе дальнейшей оперативной работы полицейским стало известно о том, что мужчина планирует вернуться в Забайкалье железнодорожным транспортом. 21 января сотрудники уголовного розыска провели операцию по его задержанию при силовой поддержке бойцов СОБР Управления Росгвардии по Иркутской области.

По ходатайству органов предварительного следствия Братский городской суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу.

Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области
(при содействии Следственной части СУ МУ МВД России «Братское»)

38.мвд.рф
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Группа мошенников предстанет перед перед судом
12 тонн спирта
Утренняя Пробежка посвящённая ЗОЖ в Ангарске
Все новости категории

Спортивные новости
Успешное выступление на первенстве России по пауэрлифтингу
Второе место на первенстве Сибири по скалолазанию
Иркутянин будет участвовать в Сурдлимпийских летних играх
Все новости категории

Реклама


ПРОДАМ ГАРАЖ
в а/к "Искра-2"
(3,5х6), охрана,
свет, тепло, тех. этаж.
8-964-741-49-01,
8-902-769-00-09. ___________________________
ТРЕБУЮТСЯ:
РУКОВОДИТЕЛЬ
отдела рекламы,
РАБОТНИКИ
в рекламный отдел.
Резюме отправлять по адресу:
vrem@irmail.ru
Тел. 8-914-934-01-26 ___________________________
ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН.
пос. Мегет, 95 квл.
30, 32, 34 мкр.
пос. Старица
тел. 52-29-55,
8-950-134-77-30 ___________________________

Происшествия
За ограбление салона сотовой связи на скамью подсудимых
15 тысяч рублей лишилась ангарчанка
Взрыв в гаражном кооперативе Ангарска
Все новости категории

Общество
«Выбери правильный путь!»
Фестиваль «Байкальская пресса» станет международным
В больницу с сопровождением ДПС
Все новости категории

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Февраль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728 
Статей за Февраль 2017 (23)
Статей за Январь 2017 (289)
Статей за Декабрь 2016 (460)
Статей за Ноябрь 2016 (409)
Статей за Октябрь 2016 (386)
Статей за Сентябрь 2016 (422)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru