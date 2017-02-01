Попков выглядел Героем Соцтруда

(«Честь мундира» - «В» от 26 января 2017 года).

Читателей слушала Ольга КРАСНОВА

- Был 1997 год, мы с 16-летней дочерью стояли на автобусной остановке у магазина «Аист». Время было позднее, часов десять вечера. Вдруг останавливается милицейская машина, в которой двое мужчин в форме предлагают нас подвезти. Я отказалась:Они уехали. Когда в прессе появилось фото Попкова, я его узнала: за рулем милицейской машины был другой мужчина, а Попков сидел рядом! Очевидно, Попков, увидев двух женщин у магазина, продающего алкоголь, подумал, что мы выпивохи, затоварились и ловим машину. Как представлю, что могло случиться, если бы мы с дочерью сели в эту машину! Бог спас!- Сослуживцев Попкова зря упрекают, что они не разглядели преступника. В нашей группе училась девушка, которая потом вышла замуж за маньяка Кулика, иркутянина, который работал врачом “скорой помощи”, тоже громкое было дело. Когда Кулика взяли, его жена, юрист по образованию, не могла поверить, что он мог убивать детей и пожилых женщин. Маньяки – это ведь оборотни: днем - нормальные люди, а ночью - звери.- Что вы в грязном белье копаетесь?! Мы, работая в милиции, вкалывали, ночами не спали, чтобы задержать преступников, а теперь новоявленные «специалисты» дают оценку нашей работе! Да что они вообще в ней понимают-то?!- Моя двоюродная сестра с мужем жили в садоводстве «Утес». 7 января 1997 года они с друзьями встретили Рождество, немного выпили, и она пошла на остановку автобуса, чтобы поехать в Ангарск. С тех пор никто её не видел. Сестре было 48 лет. Ее муж горя не выдержал и повесился.- Пособниками Попкова были те, кто не задержал маньяка в 1998 году, поэтому прошу направить вашу статью в Следственный комитет России, пусть там разберутся, кто виноват, что преступник столько лет убивал!..- У моей знакомой Попков убил сестру, эта рана до сих пор болит. Особенно больно теперь, когда узнали, что маньяка можно было поймать раньше и многих женщин спасти.- Зачем ворошить прошлое и делать из маньяка героя? Всё уже былью поросло. Когда я работал в АНХК, у моего коллеги пропала жена, её не нашли, ребенок остался. Такое горе! А теперь смотришь телевизор, и оторопь берет: с экрана улыбается изверг, у него интервью берут!..- Наверняка все возмущаются поступком прокурора Мерзлякова, который не дал Китаеву поймать маньяка. Но разве сейчас ситуация другая? Кто, кроме руководства УМВД по городу Ангарску, скажет, что наша полиция работает профессионально? Только тот, кто с нею ни разу не сталкивался!..- В те годы в милицию брали без разбора, многие были связаны с криминалом. Хотя были и такие, кто работал не за страх, а за совесть. У Николая Китаева нестандартное мышление, большой опыт оперативной работы, но если бы его версия о маньяке-милиционере в 1998 году подтвердилась, полетели бы звезды со многих погон. А так все неплохо устроились.- Я лично знал Михаила Попкова и его семью, жену и дочь. Когда обнаружилось, что именно он тот убийца, которого столько лет ищет ангарская милиция, реакция коллег была однозначной:Вот и думайте, можно было его поймать или нет. Хотя, если честно, в центральном ОВД был полный бардак, пусть простят меня мои сослуживцы, и это было нормой для того времени. Прямо в отделе сотрудник изнасиловал доставленную пьяную девушку. Дело пробовали замять, но к чести правоохранителей оно дошло до суда, и бывший милиционер получил реальный срок. На этом фоне Михаил Попков выглядел Героем Социалистического Труда хотя бы потому, что его на службе пьяным никто ни разу не видел, он активно участвовал во всех мероприятиях, турслетах, один и с семьей.Психологи говорят, что у каждого человека есть два лица. Одно - которое видят все. А другое - настоящее. Иногда это очень разные лица. И чтобы никто не увидел второе лицо, первое надо держать в большом порядке. Попков делал это безукоризненно.И еще: психологи МВД утверждают, что жертва всегда виновата в том, что случилось. Жестоко, но это так.