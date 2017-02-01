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Женя утонул на моих глазах…


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Сегодня, 13:40
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Мы уже не раз писали о прошлогодней трагедии – гибели сотрудников ангарской ГИБДД. 31-летний Евгений БУМАЖНИКОВ и 35-летний Алексей МАТОНИН утонули в Китое, пытаясь задержать пьяного водителя. Сегодня нам удалось поговорить с тем, кто был свидетелем и непосредственным участником событий вечера 28 июня 2016 года. Офицеры утонули на глазах своего товарища, 37-летнего лейтенанта Романа Никольского. Спустя два месяца после трагедии он уволился со службы в ГИБДД.

Женя утонул на моих глазах…
Китой – река коварная, в ней тонули и спортсмены, и опытные пловцы.
Фото с сайта kompos-tulun.ru


- Говорят, Алексей попал в воронку и не смог выбраться, а Евгений пытался его спасти, но у него свело ногу судорогой. Что же всё-таки тогда случилось?

- Когда мы остановили серую тонированную «девятку» на выезде из поймы Китоя, уже понимали, что водитель пьян. Он резко включил заднюю передачу и попытался скрыться, но его блокировала другая машина отдыхающих, так что он был вынужден остановиться. В салоне, кроме пьяного водителя, сидели двое парней и девушка в таком же состоянии. Водитель не хотел выходить, поэтому нам с Евгением пришлось его вытащить и надеть наручники. В этот момент вся пьяная компания начала его «защищать»: ругаться с нами, толкаться, оскорблять. Мы вызвали ППС. Дебоширы сразу успокоились, сказали, что пойдут домой. Но только экипаж ППС уехал, как пьяная компания вернулась. В этот момент задержанный начал проситься в туалет. Поскольку руки у него были застёгнуты за спиной, его друг вызвался помочь. Думаю, что именно тогда у них и созрел план побега. Водитель дёрнулся бежать, а его друг пытался задержать нас, поставив подножку. Евгений оставался в патрульной машине, оставить её, как и машину задержанного, он не мог.

Беглец сиганул с обрыва. Там, куда он спрыгнул, были кусты, сухие ветки и даже брёвна. Не знаю, как он не убился. Алексей с обрыва прыгать не стал, спустился по тропинке. Пока мы возились, эвакуатор уже забрал машину задержанного, и Евгений на патрульной приехал нам помогать. Я видел, как Алексей вошёл в воду и поплыл. Там глубоко, но плыть нужно было по течению. Вот почему водитель остался в живых – он просто набрал в грудь воздуха, лёг как бревно и доплыл аж до «Рублёвки». Алексей же, добравшись до противоположного берега, решил плыть обратно. Евгений в это время стоял на берегу, освещал всё фарами и по телефону говорил мне, куда бежать. Когда я уже почти добрался до пляжа, где всё и случилось, услышал бултыхания в воде. Думал, поймали беглеца. Но это оказался Евгений, он пытался плыть, но не мог. Я спросил, где Лёха, он крикнул, что утонул. Как сейчас помню ощущения холодного пота по всему телу. Женя уже еле держался, говорил, что больше не может плыть. Это было примерно в 30 метрах от берега, на глубине. Я сначала ринулся к нему, но понял, что вытащить не смогу: я плохо плаваю, да и Евгений гораздо крупнее меня. Тогда я полез в багажник, достал буксировочный трос. Его длины не хватало примерно метра два. Я стоял и не знал, как помочь другу. Евгений кричал, чтобы я сделал что-нибудь, но я не мог. Он утонул на моих глазах. Просто ушёл под воду.

- Что сделали бы, если бы можно было повернуть время впять?

- Эта трагедия – жуткое стечение обстоятельств. И если можно было бы изменить хоть одно событие в тот вечер, ребята были бы живы. Если бы экипаж ППС забрал пьяную компанию в отделение, водитель бы не побежал. Если бы мы не стали его преследовать, максимум что бы произошло, нас бы уволили, но все бы остались живы. Но тогда и мысли не возникло, что можно не кинуться его спасать, он же был в наручниках в воде! Если бы я вовремя смог увидеть, что обратно Алексею плыть нельзя, – в том месте пересекались два разных течения. Думал о том, что стоило попробовать кинуть Евгению пластмассовые конусы, которые лежали в багажнике, возможно, он бы смог оставаться на плаву ещё какое-то время... Я сотни раз прокручивал в голове тот вечер. Но ничего уже нельзя поменять.

- Вы чувствуете свою вину за произошедшее?

- Каждую секунду. Головой я понимаю, что сделать ничего не мог, только утонуть вместе с ним. Но из головы не идёт картинка, как Женя уходит под воду. И ничего не могу сделать! Я подготовленный человек, служил в горячих точках, мне приходилось терять товарищей, я знаю, что это такое. Но привыкнуть к этому невозможно. После этой трагедии я несколько дней не спал. Мне дали 10 дней выходных, только дети и помогли прийти в себя, жена, конечно, поддерживала. А потом Женя мне приснился. Во сне я просил у него прощения, а он успокаивал меня. Стало легче.

- Вы встречались с родственниками Евгения или Алексея?

- Нет. Мы виделись на похоронах и на поминках. Кто-то из родственников Евгения сказал, что я ничего не сделал, чтобы спасти Женю. Было обидно, но я объясняться не стал, ведь это говорил не разум, а горе.

- Почему вы ушли из ГИБДД?

- Уходить из органов я собирался давно, трагедия только подтолкнула. Стоит хоть секунду подумать, воспоминания опять накрывают, и всё начинается снова. Вижу Женю, как будто это всё было вчера.

Ольга КНЯЗЕВА
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