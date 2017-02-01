Взрыв в ГСК № 1

Машина застрахована по КАСКО не была, значит, надеяться на получение помощи неоткуда.

Фото Николая СТЕРНИНА

Ольга КНЯЗЕВА

На место тут же выехали пожарные, «скорая», полиция, а также эксперты-криминалисты. Основная версия на данный момент - неосторожное обращение с газовым оборудованием. Владелец гаража затопил печь, газовый баллон, стоящий рядом, от нагрева взорвался. Однако сын пострадавшего Дмитрий КАСЬЯНОВ заверяет, что все баллоны, найденные на месте взрыва, целые. Он уверен, что взрыв произошёл из-за скопления метана (гаражи стоят на болоте). А вентиляционное отверстие, по всей видимости, было закрыто, чтобы в гараже сохранялось тепло.- Дмитрий уже второй день разбирает завалы бывшего гаража.Кстати, о том, что возле гаражей пахнет газом, владельцы говорили неоднократно и жаловались председателю кооператива. Связаться с Игорем МИХНО, председателем ГСК № 1, нам так и не удалось.Этот кооператив в 17 микрорайоне – самый крупный и самый многострадальный. Здесь находится 2 тысячи гаражей. И все они в этом году остались без тепла, поэтому и были вынуждены греть автомобили и спасать зимние заготовки печами.Истинная причина ЧП будет установлена после проведения всех экспертиз. Уже после этого можно будет говорить, на чьи плечи ляжет вина – администрации гаражей, которая упустила информацию о запахе газа, или самого владельца, который топил печь возле газовых баллонов.