В собственных семьях

Случаев сексуального насилия над детьми стало больше

Ольга КНЯЗЕВА

С чем связано такое увеличение педофилии в городе, следователи сказать затрудняются. В большинстве случаев преступники – это не люди со стороны, а знакомые семьи, часто отчимы. Средний возраст педофилов от 33 до 45 лет. Например, в конце прошлого года следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 39-летнего мужчины, который 2 года спал со своей 15-летней падчерицей, то есть он совратил девочку, когда той было 13 лет. И это уже не первый случай на памяти заместителя руководителя следственного комитета по городу Ангарску Анны ИВАНОВСКОЙ.Сообщают жертвы о том, что с ними случилось, не сразу, сначала переживают это в себе. А потом рассказывают либо матерям, либо социальным педагогам в школе.- Анна Ивановская уверена, что трагедия может случиться в любой семье.Если случаев педофилии стало больше, то убийства сократились с 33 в 2015 году до 24 в 2016. Большинство из них были совершены в состоянии алкогольного опьянения и на бытовой почве. Следователям удалось раскрыть в прошлом году все убийства, кроме одного, – двойного убийства в 51 квартале в ночь с 12 на 13 ноября. Тогда погибли молодая учительница начальных классов школы № 14 и её сожитель.В экстремизме обвинялся осужденный, отбывающий наказание в исправительной колонии № 7. 34-летний мужчина, который, кстати, уже не первый раз отбывал наказание за различные преступления, был приговорён к 1,5 года лишения свободы. В феврале 2016 года, находясь в штрафном изоляторе, то есть по сути в одиночной камере, создал с мобильного телефона страничку в социальных сетях. На своей страничке опубликовал стишок с воспеванием идеологии фашизма. Автора вычислили быстро.