В собственных семьях

Случаев сексуального насилия над детьми стало большеЗа прошедший 2016 год следственным комитетом по городу Ангарску было возбуждено и раскрыто 50 уголовных дел, где потерпевшими признаны несовершеннолетние. 20 из них носят сексуальный характер. По сравнению с 2015 годом эта цифра стала в два раза больше!
С чем связано такое увеличение педофилии в городе, следователи сказать затрудняются. В большинстве случаев преступники – это не люди со стороны, а знакомые семьи, часто отчимы. Средний возраст педофилов от 33 до 45 лет. Например, в конце прошлого года следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 39-летнего мужчины, который 2 года спал со своей 15-летней падчерицей, то есть он совратил девочку, когда той было 13 лет. И это уже не первый случай на памяти заместителя руководителя следственного комитета по городу Ангарску Анны ИВАНОВСКОЙ.- Часто фигурантами таких уголовных дел становятся внешне благополучные люди, семьи со средним достатком. Матери не замечают изменений в семье, в поведении собственных детей. В большинстве случаев жертвами становятся девочки от 15 до 17 лет.
Сообщают жертвы о том, что с ними случилось, не сразу, сначала переживают это в себе. А потом рассказывают либо матерям, либо социальным педагогам в школе.
- Матери должны обращать внимание прежде всего на изменения в поведении своего ребёнка. А у нас ведь как, никто не верит, что такое может произойти у него в семье. Это где-то там, с другими всегда случается,
- Анна Ивановская уверена, что трагедия может случиться в любой семье.
Если случаев педофилии стало больше, то убийства сократились с 33 в 2015 году до 24 в 2016. Большинство из них были совершены в состоянии алкогольного опьянения и на бытовой почве. Следователям удалось раскрыть в прошлом году все убийства, кроме одного, – двойного убийства в 51 квартале в ночь с 12 на 13 ноября. Тогда погибли молодая учительница начальных классов школы № 14 и её сожитель. - Всего за прошлый год в производство к нам поступило 257 уголовных дел. Это на 55 меньше, чем в прошлом году. Одно преступление было совершено по статье Уголовного кодекса «Экстремизм». Такие редко случаются.
В экстремизме обвинялся осужденный, отбывающий наказание в исправительной колонии № 7. 34-летний мужчина, который, кстати, уже не первый раз отбывал наказание за различные преступления, был приговорён к 1,5 года лишения свободы. В феврале 2016 года, находясь в штрафном изоляторе, то есть по сути в одиночной камере, создал с мобильного телефона страничку в социальных сетях. На своей страничке опубликовал стишок с воспеванием идеологии фашизма. Автора вычислили быстро.- Мы провели проверку не только по факту преступления, но и инициировали служебную проверку – кто допустил, что у заключенного оказался мобильный телефон. Уголовное дело, кстати, было заведено как раз в тот день, когда мужчина должен был освобождаться из мест заключения.
Ольга КНЯЗЕВА