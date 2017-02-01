205 литров яда

Полина ГРАФОВА

Как сообщают в Роспотребнадзоре по Иркутской области в городе Ангарске, стеклоомывающая продукция, не соответствующая санитарно-эпидемиологическим требованиям, выпускалась под торговым названием Pro 3 и изготавливалась, согласно данным на этикетке, в Москве компанией «Эколайн». Продавалась она, кстати, в специализированных магазинах, а не на обочинах дорог с капота автомобиля, как это бывает.Поскольку в декабре прошлого года было подписано постановление о запрете розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией, из товарооборота изымаются лосьоны, экстракты или другие, не предназначенные для потребления продукты, в которых содержится спирт более чем 25%. Так, за время проверок было изъято 8 литров подобных лосьонов, выпускались они объёмом по 100 или 250 миллилитров.Всего по Иркутской области за это время было изъято 498 единиц спиртосодержащей непищевой продукции общим объёмом более 436 литров.