.
,

205 литров яда


0

Сегодня, 12:47
 Количество просмотров: 86
    

Роспотребнадзор арестовал 205 литров стеклоомывающей жидкости с метанолом. Согласно результатам экспертизы количество ядовитого спирта в продукте превышает предельно допустимые нормы до 125 раз. На всю продукцию сейчас наложен арест, решение об её уничтожении будет принимать суд.

Как сообщают в Роспотребнадзоре по Иркутской области в городе Ангарске, стеклоомывающая продукция, не соответствующая санитарно-эпидемиологическим требованиям, выпускалась под торговым названием Pro 3 и изготавливалась, согласно данным на этикетке, в Москве компанией «Эколайн». Продавалась она, кстати, в специализированных магазинах, а не на обочинах дорог с капота автомобиля, как это бывает.

Поскольку в декабре прошлого года было подписано постановление о запрете розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией, из товарооборота изымаются лосьоны, экстракты или другие, не предназначенные для потребления продукты, в которых содержится спирт более чем 25%. Так, за время проверок было изъято 8 литров подобных лосьонов, выпускались они объёмом по 100 или 250 миллилитров.

Всего по Иркутской области за это время было изъято 498 единиц спиртосодержащей непищевой продукции общим объёмом более 436 литров.

Полина ГРАФОВА
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Группа мошенников предстанет перед перед судом
12 тонн спирта
Утренняя Пробежка посвящённая ЗОЖ в Ангарске
Все новости категории

Спортивные новости
Роковые минуты
Обидное поражение
Праздник удался
Все новости категории

Реклама


ПРОДАМ ГАРАЖ
в а/к "Искра-2"
(3,5х6), охрана,
свет, тепло, тех. этаж.
8-964-741-49-01,
8-902-769-00-09. ___________________________
ТРЕБУЮТСЯ:
РУКОВОДИТЕЛЬ
отдела рекламы,
РАБОТНИКИ
в рекламный отдел.
Резюме отправлять по адресу:
vrem@irmail.ru
Тел. 8-914-934-01-26 ___________________________
АКЦИЯ!
Лучший твой подарочек – это мы!
Впереди 23 февраля –
День защитника Отечества.
«Время» выступает за права мужчин:
Долой носки, дезодоранты,
лосьоны и прочую дребедень!
Любимому мужчине нужна любимая газета!
С 6 по 27 февраля объявляем
акцию для защитников Отечества!
Мы дарим им специальную цену
на подписку на газету «Время».
Для мужчин и женщин, которые их любят,
наша газета будет стоить
за 1 полугодие 2017 г. – 300 руб.,
за 2 полугодие 2017 г. – 360 руб.! ________________________

Происшествия
ОБВИНЕНИЕ НЕ ПРИЗНАЛ
205 литров яда
Сгорел на даче
Все новости категории

Общество
50 млн. потребуют вернуть
Сократили до месяца
Пора задуматься
Все новости категории

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Февраль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728 
Статей за Февраль 2017 (63)
Статей за Январь 2017 (289)
Статей за Декабрь 2016 (460)
Статей за Ноябрь 2016 (409)
Статей за Октябрь 2016 (386)
Статей за Сентябрь 2016 (422)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru