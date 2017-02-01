205 литров яда

Роспотребнадзор арестовал 205 литров стеклоомывающей жидкости с метанолом. Согласно результатам экспертизы количество ядовитого спирта в продукте превышает предельно допустимые нормы до 125 раз. На всю продукцию сейчас наложен арест, решение об её уничтожении будет принимать суд.
Как сообщают в Роспотребнадзоре по Иркутской области в городе Ангарске, стеклоомывающая продукция, не соответствующая санитарно-эпидемиологическим требованиям, выпускалась под торговым названием Pro 3 и изготавливалась, согласно данным на этикетке, в Москве компанией «Эколайн». Продавалась она, кстати, в специализированных магазинах, а не на обочинах дорог с капота автомобиля, как это бывает.
Поскольку в декабре прошлого года было подписано постановление о запрете розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией, из товарооборота изымаются лосьоны, экстракты или другие, не предназначенные для потребления продукты, в которых содержится спирт более чем 25%. Так, за время проверок было изъято 8 литров подобных лосьонов, выпускались они объёмом по 100 или 250 миллилитров.
Всего по Иркутской области за это время было изъято 498 единиц спиртосодержащей непищевой продукции общим объёмом более 436 литров.
Полина ГРАФОВА