ОБВИНЕНИЕ НЕ ПРИЗНАЛ

Суд рассматривает дело А. Кустова



Ольга КНЯЗЕВА,

фото Николая СТЕРНИНА

Напомним, что трагедия, перевернувшая жизнь обеих семей, случилась вечером 20 октября 2015 года. 45-летняя Инна Казьмина, возвращаясь домой из бассейна, остановилась перед пешеходным переходом возле магазина «Континент», ожидая зелёного сигнала светофора. В это время автомобиль, за рулём которого находился Александр Кустов, следуя по улице Алешина в сторону Енисейской, резко выехал на встречную полосу, сбил опору светофора, женщину, проехал ещё несколько метров по парковке у магазина, протаранил несколько автомобилей и только после этого остановился.Женщину от удара автомобиля отнесло от места аварии на 25 метров. Она получила множественные травмы: разрывы внутренних органов, переломы костей, полный отрыв позвоночника, кровоизлияние в мозг. Ударом ей оторвало ногу. Женщина скончалась на месте ещё до приезда медиков. Кустова доставили в больницу скорой медицинской помощи, анализ крови показал наличие алкоголя.Следствие длилось больше года. За это время сменились 4 следователя. И только спустя год было предъявлено обвинение, предусмотренное частью 4 статьи 264 УК РФ («вождение в нетрезвом виде, повлекшее по неосторожности смерть человека»).В судебном заседании интересы Александра Кустова представляет адвокат Евгений АЗАРЧУК. Он настаивает на том, что состава преступления нет: с его подзащитным во время аварии случился приступ, в результате которого он потерял сознание и не мог отвечать за свои действия. А алкоголя в крови не было, результаты экспертизы, проведенной сразу после аварии, неверны.Интересы потерпевшего, сына Инны Казьминой Сергея, представляет адвокат Владимир СЕВОСТЬЯНОВ. Они надеются, что виновник аварии понесёт максимальное наказание, предусмотренное Уголовным кодексом по этой статье, – 7 лет лишения свободы.Также сторона потерпевшего настаивает на выплате морального вреда и судебных издержек. Общая сумма составляет более полутора миллионов рублей. Но, как признался в разговоре с нашим корреспондентом Сергей КАЗЬМИН, главная цель семьи – добиться реального срока заключения для Кустова.Судебные заседания продлятся не один месяц. Дело рассматривает судья Александр ЛОЗОВСКИЙ. Уголовное дело насчитывает 7 томов, заявлено более 50 свидетелей, в том числе очевидцы аварии. В день первого заседания были допрошены супруги Яна и Артём ГЛАВИНСКИЕ. Они были первыми, кто подоспел на помощь.- рассказывает Артём.спрашивает свидетеля адвокат потерпевших Севостьянов.Запах алкоголя не почувствовала и супруга Артёма Яна. Она заглянула в машину уже после мужа.- вспоминает Артём Главинский.В этом же судебном заседании был допрошен гражданский муж погибшей Александр АХРИМЕНКО. О том, что произошло ДТП, ему сообщила коллега Инны. Ей с мобильного погибшей позвонил следователь – её номер был последним, на который Инна звонила.Показания Александра Кустова будут заслушаны под конец разбирательства. Но мы не могли после окончания заседания не подойти к обвиняемому и не спросить, чувствует ли он за собой вину.Следующее судебное заседание назначено на 8 февраля.