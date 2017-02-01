ОБВИНЕНИЕ НЕ ПРИЗНАЛ

Суд рассматривает дело А. КустоваУголовное дело Александра КУСТОВА насчитывает 7 томов. Заявлено более 50 свидетелей. 1 февраля в Ангарском городском суде состоялось первое заседание по делу Александра КУСТОВА, который в октябре 2015 года на улице Алешина сбил насмерть Инну КАЗЬМИНУ.
Напомним, что трагедия, перевернувшая жизнь обеих семей, случилась вечером 20 октября 2015 года. 45-летняя Инна Казьмина, возвращаясь домой из бассейна, остановилась перед пешеходным переходом возле магазина «Континент», ожидая зелёного сигнала светофора. В это время автомобиль, за рулём которого находился Александр Кустов, следуя по улице Алешина в сторону Енисейской, резко выехал на встречную полосу, сбил опору светофора, женщину, проехал ещё несколько метров по парковке у магазина, протаранил несколько автомобилей и только после этого остановился.
Женщину от удара автомобиля отнесло от места аварии на 25 метров. Она получила множественные травмы: разрывы внутренних органов, переломы костей, полный отрыв позвоночника, кровоизлияние в мозг. Ударом ей оторвало ногу. Женщина скончалась на месте ещё до приезда медиков. Кустова доставили в больницу скорой медицинской помощи, анализ крови показал наличие алкоголя.
Следствие длилось больше года. За это время сменились 4 следователя. И только спустя год было предъявлено обвинение, предусмотренное частью 4 статьи 264 УК РФ («вождение в нетрезвом виде, повлекшее по неосторожности смерть человека»).
В судебном заседании интересы Александра Кустова представляет адвокат Евгений АЗАРЧУК. Он настаивает на том, что состава преступления нет: с его подзащитным во время аварии случился приступ, в результате которого он потерял сознание и не мог отвечать за свои действия. А алкоголя в крови не было, результаты экспертизы, проведенной сразу после аварии, неверны.
Интересы потерпевшего, сына Инны Казьминой Сергея, представляет адвокат Владимир СЕВОСТЬЯНОВ. Они надеются, что виновник аварии понесёт максимальное наказание, предусмотренное Уголовным кодексом по этой статье, – 7 лет лишения свободы.Гражданский муж Инны КАЗЬМИНОЙ Александр АХРИМЕНКО (в кадре стоит) не успел попрощаться с женой…
Также сторона потерпевшего настаивает на выплате морального вреда и судебных издержек. Общая сумма составляет более полутора миллионов рублей. Но, как признался в разговоре с нашим корреспондентом Сергей КАЗЬМИН, главная цель семьи – добиться реального срока заключения для Кустова.
- Он ведь даже не вышел с нашей семьёй на связь. Только его жена в первый день после аварии звонила, плакала, просила прощения, говорила, что это горе для обеих наших семей. Но какое у них горе? А мы мать потеряли, после всех переживаний скончалась и бабушка, мама Инны. Ей было всего 66 лет! В октябре 2016 года ей диагностировали рак, а в декабре её уже не стало. Несколько раз их сторона пыталась с нами встретиться, два раза встреча переносилась. В итоге Кустов через адвоката передал нам 200 тысяч с запиской: «Простите меня, это на похороны». Даже при личной встрече перед началом судебного заседания Кустов не извинился, ничего не сказал.
Судебные заседания продлятся не один месяц. Дело рассматривает судья Александр ЛОЗОВСКИЙ. Уголовное дело насчитывает 7 томов, заявлено более 50 свидетелей, в том числе очевидцы аварии. В день первого заседания были допрошены супруги Яна и Артём ГЛАВИНСКИЕ. Они были первыми, кто подоспел на помощь. - Наша машина стояла на перекрёстке со стороны улицы Космонавтов. Я увидел, как мимо по встречке пронёсся внедорожник, потом пыль, звуки удара. Мы свернули на парковку магазина «Континент». Когда я открыл дверь машины, водитель сидел с закрытыми глазами, изо рта текли слюни, он что-то мычал, руки был опущены на колени,
- рассказывает Артём. - Когда вы открыли дверь машины, почувствовали запах алкоголя? –
спрашивает свидетеля адвокат потерпевших Севостьянов. - Нет, запаха я не почувствовал.
Запах алкоголя не почувствовала и супруга Артёма Яна. Она заглянула в машину уже после мужа.
- Женщина лежала недалеко от баннера, возле магазина. Нога лежала рядом. Я накрыл погибшую покрывалом,
- вспоминает Артём Главинский.
В этом же судебном заседании был допрошен гражданский муж погибшей Александр АХРИМЕНКО. О том, что произошло ДТП, ему сообщила коллега Инны. Ей с мобильного погибшей позвонил следователь – её номер был последним, на который Инна звонила.- В тот день я забрал Инну с работы и отвёз домой. В районе 19 часов она пошла в бассейн. Должна была вернуться примерно в половине девятого. Когда к этому времени её ещё не было, я заволновался, а потом мне позвонили... Я тут же прибежал на место аварии. Кустова к тому моменту уже увезли в больницу. Инна лежала, накрытая покрывалом. Она была мертва.
Показания Александра Кустова будут заслушаны под конец разбирательства. Но мы не могли после окончания заседания не подойти к обвиняемому и не спросить, чувствует ли он за собой вину.- Я чувствую вину, но не признаю того обвинения, которое мне выдвигают. Я находился в отключке, не пил. Я хотел прийти к ним, извиниться. Но у меня нарушена речь, а после приступа ещё хуже стало. Ну как бы я пришёл, начал мычать? А потом адвокат сказал, что не нужно, меня не хотят там видеть.
Следующее судебное заседание назначено на 8 февраля.
Ольга КНЯЗЕВА,
фото Николая СТЕРНИНА