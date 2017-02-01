Десятилетняя школьница спасла подругу из Ангары

Инцидент произошел в конце декабря в один из дней школьных каникул. Две маленькие подруги гуляли по Нижней Набережной возле реки Ангары недалеко от Ангарского моста. Когда спустились по лестнице, осторожная Арина крикнула подруге, что на лед выходить нельзя – под теплыми лучами он приобрел игольчатую структуру, а значит, был опасен. Об этом предупреждал инспектор ГИМС. Но девочка решила подойти к воде ближе.С первого раза вытянуть девочку не получилось – она паниковала, потому что ее сносило сильным течением, одежда намокла и стала тяжелой. Арина кричала, чтобы она держалась крепче, ни в коем случае не разжимала руки. Краем глаза увидела, что за ними сверху наблюдает женщина, но позвать ее на помощь не успела – та равнодушно продолжила свой путь.Обе девочки ползком добрались до берега и побежали домой.Уже после каникул о подвиге Арины стало известно в школе. Десятиклассницы Татьяна Тулубаева и Анастасия Башей из школьного парламента посвятили девочке выпуск стенгазеты. Им Арина призналась, что больше испугалась за Веронику, с которой дружила с детского сада, чем за себя - это придало силы. А алгоритм спасения человека из воды неоднократно отрабатывался на занятиях с Сергеем Рединым, и она знала, как себя вести.