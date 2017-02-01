Десятилетняя школьница спасла подругу из Ангары

Об этой истории спасения десятилетней школьницей тонущей подруги стало известно только спустя месяц, когда в адрес Главного управления пришло письмо. В нем преподаватель английского языка иркутской школы № 11 Елена Семенова от лица педагогического коллектива выражала благодарность государственному инспектору по маломерным судам Сергею Редину, проводившему для учащихся начальных классов занятия по спасению утопающих. Знания, которыми поделился с детьми сотрудник МЧС, помогли четверокласснице Арине Мокиной сориентироваться в опасной ситуации и спасти жизнь провалившейся под лед сверстнице.
Инцидент произошел в конце декабря в один из дней школьных каникул. Две маленькие подруги гуляли по Нижней Набережной возле реки Ангары недалеко от Ангарского моста. Когда спустились по лестнице, осторожная Арина крикнула подруге, что на лед выходить нельзя – под теплыми лучами он приобрел игольчатую структуру, а значит, был опасен. Об этом предупреждал инспектор ГИМС. Но девочка решила подойти к воде ближе.«Я услышала треск и увидела, как она провалилась в полынью, - рассказала Арина. – Рядом со мной валялась большая коряга, я схватила ее и по льду поползла к Веронике».
С первого раза вытянуть девочку не получилось – она паниковала, потому что ее сносило сильным течением, одежда намокла и стала тяжелой. Арина кричала, чтобы она держалась крепче, ни в коем случае не разжимала руки. Краем глаза увидела, что за ними сверху наблюдает женщина, но позвать ее на помощь не успела – та равнодушно продолжила свой путь.«Когда Вероника смогла выбраться, я ей сказала не вставать – лед очень тонкий и мог опять рассыпаться».
Обе девочки ползком добрались до берега и побежали домой.
Уже после каникул о подвиге Арины стало известно в школе. Десятиклассницы Татьяна Тулубаева и Анастасия Башей из школьного парламента посвятили девочке выпуск стенгазеты. Им Арина призналась, что больше испугалась за Веронику, с которой дружила с детского сада, чем за себя - это придало силы. А алгоритм спасения человека из воды неоднократно отрабатывался на занятиях с Сергеем Рединым, и она знала, как себя вести.«Главное, что ребенок усвоил правило – не поддаваться панике! В этой ситуации Арина вела себя грамотнее многих взрослых. Это действительно героический поступок маленького человека. У инспекторского состава Государственной инспекции по маломерным судам, который работает со школьниками, появился еще один повод для гордости за своих подопечных. В настоящее время рассматривается вопрос о награждении девочки».38.mchs.gov.ru