В посёлке Горном при пожаре погибла женщина

Государственные инспекторы по пожарному надзору в очередной раз обращают внимание на необходимость соблюдения правил безопасности при использовании электрообогревателей! Нельзя пользоваться старыми обогревателями или обогревателями кустарного производства, оставлять включенными в сеть электроприборы без присмотра, сушить на них вещи огнеопасно!

При работе с очевидцами выяснилось, что 50-летняя женщина снимала в аренду частный дом, в котором проживала одна. Спальную комнату она отапливала электрообогревателями, часто на них же сушила одежду. Это, по мнению экспертов и послужило причиной возгорания. Женщина каждый день употребляла спиртные напитки, в том числе и накануне, что могло притупить её бдительность. При этом пожар, развившийся ночью, был замечен соседями слишком поздно.