.
,

В посёлке Горном при пожаре погибла женщина


0

Сегодня, 11:05
 Количество просмотров: 18
    

В посёлке Горном при пожаре погибла женщина

2 февраля в посёлке Горном Иркутского района произошёл пожар в деревянном доме, при тушении которого пожарные обнаружили погибшую женщину. Огонь практически уничтожил дом, однако остались следы, по которым дознаватели определили вероятную причину пожара – два электрообогревателя типа «трамвайка». Рядом располагалась сгоревшая кровать.

При работе с очевидцами выяснилось, что 50-летняя женщина снимала в аренду частный дом, в котором проживала одна. Спальную комнату она отапливала электрообогревателями, часто на них же сушила одежду. Это, по мнению экспертов и послужило причиной возгорания. Женщина каждый день употребляла спиртные напитки, в том числе и накануне, что могло притупить её бдительность. При этом пожар, развившийся ночью, был замечен соседями слишком поздно.

Государственные инспекторы по пожарному надзору в очередной раз обращают внимание на необходимость соблюдения правил безопасности при использовании электрообогревателей! Нельзя пользоваться старыми обогревателями или обогревателями кустарного производства, оставлять включенными в сеть электроприборы без присмотра, сушить на них вещи огнеопасно!


38.mchs.gov.ru
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Группа мошенников предстанет перед перед судом
12 тонн спирта
Утренняя Пробежка посвящённая ЗОЖ в Ангарске
Все новости категории

Спортивные новости
Соревнования «Лёд надежды нашей – 2017» прошли в Иркутске
Роковые минуты
Обидное поражение
Все новости категории

Реклама


ПРОДАМ ГАРАЖ
в а/к "Искра-2"
(3,5х6), охрана,
свет, тепло, тех. этаж.
8-964-741-49-01,
8-902-769-00-09. ___________________________
ТРЕБУЮТСЯ:
РУКОВОДИТЕЛЬ
отдела рекламы,
РАБОТНИКИ
в рекламный отдел.
Резюме отправлять по адресу:
vrem@irmail.ru
Тел. 8-914-934-01-26 ___________________________
АКЦИЯ!
Лучший твой подарочек – это мы!
Впереди 23 февраля –
День защитника Отечества.
«Время» выступает за права мужчин:
Долой носки, дезодоранты,
лосьоны и прочую дребедень!
Любимому мужчине нужна любимая газета!
С 6 по 27 февраля объявляем
акцию для защитников Отечества!
Мы дарим им специальную цену
на подписку на газету «Время».
Для мужчин и женщин, которые их любят,
наша газета будет стоить
за 1 полугодие 2017 г. – 300 руб.,
за 2 полугодие 2017 г. – 360 руб.! ________________________

Происшествия
Не довез марихуану
В посёлке Горном при пожаре погибла женщина
Десятилетняя школьница спасла подругу из Ангары
Все новости категории

Общество
50 млн. потребуют вернуть
Сократили до месяца
Пора задуматься
Все новости категории

sibcable.com


"ГАММА"

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Февраль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728 
Статей за Февраль 2017 (68)
Статей за Январь 2017 (289)
Статей за Декабрь 2016 (460)
Статей за Ноябрь 2016 (409)
Статей за Октябрь 2016 (386)
Статей за Сентябрь 2016 (422)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru