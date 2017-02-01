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Не довез марихуану


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Сегодня, 11:13
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Не довез марихуану

В поселке Култук Слюдянского района дорожные полицейские в ходе профилактических мероприятий задержали водителя, у которого при себе находилось наркотическое средство канабисной группы.

3 февраля во время проведения сплошных проверок водителей транспортных средств на состояние опьянения экипажем ДПС отдельного взвода ОГИБДД ОМВД России по Слюдянскому району на федеральной дороге Р-258 «Байкал» был остановлен автомобиль Toyota Vista, следовавший со стороны Тункинского района Республики Бурятия.

В ходе проверки документов полицейские установили, что за рулем иномарки находился житель п. Култук, который ранее был лишён права управления за вождение в нетрезвом виде. При досмотре автомобиля полицейские обнаружили и изъяли мешок с растительным веществом схожим с наркотическим. Проведенная экспертиза подтвердила подозрения стражей правопорядка, установив, что изъятое вещество является марихуаной, весом 1,3 килограмма.

Органами предварительного следствия отдела МВД России по Слюдянскому району возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконное приобретение, хранение, перевозка, наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере).

Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области
(по информации отдела МВД России по Слюдянскому району)

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