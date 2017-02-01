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Проскочил на красный


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Сегодня, 12:24
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Проскочил на красный

Авария с участием пассажирского автобуса и «Toyota Corolla Fielder» произошла сегодня утром 6 февраля на перекрёстке улиц Ленина и Мира. Пострадавших нет, однако у легкового автомобиля значительные повреждения.

Проскочил на красный

По словам водителя «Fielder» Евгения ХАТЫЛЕВА, он ехал на со стороны улицы Мира. Через перекрёсток проезжал на зелёный сигнал светофора. В это время автобус, который следовал по маршруту №8 со стороны улицы Ленина на вокзал, проскочил на красный. Водитель легковушки не успел затормозить и врезался в него. Благо, пассажиров там почти не было. Водитель автобуса, кстати, не отрицает, что ехал на запрещающий сигнал светофора, но уточняет, что в то время, когда автобус тронулся с перекрёстка, мигал «зелёный». Повреждений у автобуса почти нет, а вот легковушка пострадала серьёзно. Евгений Хатылев по предварительным данным ущерб оценивает в 100 тысяч рублей – в результате столкновения серьезно пострадала передняя часть кузова машины.

Ольга КНЯЗЕВА
Фото Николая СТЕРНИНА
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