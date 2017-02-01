Пойман элитный домушник

Операцию по задержанию предполагаемого квартирного вора сотрудники уголовного розыска провели в ноябре прошлого года. В ходе обысковых мероприятий сыщики и следователи изъяли у так называемого домушника различные приспособления для взлома стеклопакетов, инструменты, лестницу, бахилы, перчатки и другие предметы, которые использовались им для проникновения в жилые помещения. Кроме того, в его квартире обнаружена большая часть краденых вещей, среди которых оказалисьУстановлено, что в качестве объектов своих краж обвиняемый выбирал исключительно элитные коттеджи и особняки. Он проникал в дома ночью, когда хозяева спали, а сигнализация была отключена. Действуя предельно осторожно и бесшумно, злоумышленник похищал только наиболее ценные вещи и скрывался, не оставляя после себя существенных следов.По словам оперативников, обвиняемый отличался редким хладнокровием, выдержкой и невозмутимостью. Тщательно готовясь к очередному преступлению, он мог часами наблюдать за выбранным объектом, скрупулёзно подбирал орудия предстоящего взлома и другое оснащение.Ущерб, нанесённый потерпевшим фигурантом уголовного дела, составилОднако в результате мер, принятых правоохранительными органами, им возвращена часть похищенного имущества общей стоимостью более 20 миллионов рублей.Следователями собраны неопровержимые доказательства причастности обвиняемого к 14 кражам. Более того, мужчина дал исчерпывающие признательные показания и активно сотрудничал со следствием.В настоящее время материалы уголовных дел, возбуждённых по фактам краж, совершённых с незаконным проникновением в жилища в особо крупном размере, направлены в Иркутский районный суд для рассмотрения по существу.