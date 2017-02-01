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Пойман элитный домушник


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Сегодня, 12:56
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Пойман элитный домушник

Следователями следственной части Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» закончено расследование уголовного дела по фактам краж ценного имущества граждан из элитных домов, расположенных на территории Иркутского района. Его 42-летнему фигуранту предъявлено обвинение в 14 эпизодах криминальной деятельности.

Операцию по задержанию предполагаемого квартирного вора сотрудники уголовного розыска провели в ноябре прошлого года. В ходе обысковых мероприятий сыщики и следователи изъяли у так называемого домушника различные приспособления для взлома стеклопакетов, инструменты, лестницу, бахилы, перчатки и другие предметы, которые использовались им для проникновения в жилые помещения. Кроме того, в его квартире обнаружена большая часть краденых вещей, среди которых оказались оружие, боеприпасы, дорогостоящие наручные часы стоимостью до 6 миллионов рублей, а также шубы, драгоценные камни и иные брендовые вещи.

Установлено, что в качестве объектов своих краж обвиняемый выбирал исключительно элитные коттеджи и особняки. Он проникал в дома ночью, когда хозяева спали, а сигнализация была отключена. Действуя предельно осторожно и бесшумно, злоумышленник похищал только наиболее ценные вещи и скрывался, не оставляя после себя существенных следов.

По словам оперативников, обвиняемый отличался редким хладнокровием, выдержкой и невозмутимостью. Тщательно готовясь к очередному преступлению, он мог часами наблюдать за выбранным объектом, скрупулёзно подбирал орудия предстоящего взлома и другое оснащение.

Ущерб, нанесённый потерпевшим фигурантом уголовного дела, составил более 30 миллионов рублей. Однако в результате мер, принятых правоохранительными органами, им возвращена часть похищенного имущества общей стоимостью более 20 миллионов рублей.

Следователями собраны неопровержимые доказательства причастности обвиняемого к 14 кражам. Более того, мужчина дал исчерпывающие признательные показания и активно сотрудничал со следствием.

В настоящее время материалы уголовных дел, возбуждённых по фактам краж, совершённых с незаконным проникновением в жилища в особо крупном размере, направлены в Иркутский районный суд для рассмотрения по существу.

38.мвд.рф
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