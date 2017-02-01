Происшествия

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Мошенник развёл пожилую ангарчанку.


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Сегодня, 10:42
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Мошенник развёл пожилую ангарчанку.

Сообщив незнакомому абоненту реквизиты своей банковской карты, 59-летняя жительница города нефтехимиков лишилась крупной суммы денег.

Вечером в минувшую пятницу в дежурную часть УМВД России по г. Ангарску обратилась женщина. Она рассказала, что несколько дней назад ей на телефон пришло смс - сообщение о блокировке банковской карты. Обеспокоенная пенсионерка набрала номер, указанный в смс. На звонок ответил мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка и попросил для выяснения причин блокировки сообщить ему реквизиты карты. Ангарчанка, не долго думая, сообщила абоненту все конфиденциальные данные. Через несколько минут с её счета неизвестные сняли 24 тысячи рублей.

В ходе проверки полицейские установили, что номер телефона, с которого позвонили женщине, зарегистрирован у оператора сотовой связи в Челябинской области.

По признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК Российской Федерации «мошенничество», возбуждено уголовное дело.

Полицейские призывают владельцев банковских карт не поддаваться эмоциям в подобных ситуациях и сохранять самообладание. Прежде всего, необходимо позвонить по телефону «горячей линии» финансовой организации, указанному на самой карте, или обратиться в ближайшее отделение банка и прояснить ситуацию.

Пресс-служба УМВД России по Ангарскому городскому округу
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