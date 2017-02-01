Очередное мошенничество в потребительском кооперативе

Следствием установлено, что КПК «Сберегательная касса» осуществлял свою деятельность в течение 2014-2015 годов в городах Иркутск, Ангарск, Шелехов. С гражданами на определенный срок заключались сберегательные договоры о передаче личных сбережений пайщика, согласно условиям которых кооператив осуществлял пользование денежными средствами за денежную компенсацию от 10 % до 28 % в год.Однако с декабря 2015 года финансовая организация прекратила выплаты, офис общества закрылся, штат сотрудников был уволен. В результате обманным способом неизвестными лицами из числа сотрудников фирмы похищенорублей пайщиков.Следственными органами Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время установлено более 100 обманутых вкладчиков.В ходе предварительного следствия установлено, что сотрудники КПК «Сберегательная касса» прекратив работу вышеуказанного кооператива и выплаты пайщикам,Граждан, пострадавших от противоправных действий указанной организации, просьба обратиться в СЧ СУ МУ МВД России «Иркутское» по телефону 21-25-61 (следователь Андриянова В.В.).

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