Очередное мошенничество в потребительском кооперативе

Следственной частью Следственного управления МУ МВД России «Иркутское» расследуется уголовное дело по факту не выплаты вкладов и процентам по ним пайщикам кредитного потребительского кооператива.
Следствием установлено, что КПК «Сберегательная касса» осуществлял свою деятельность в течение 2014-2015 годов в городах Иркутск, Ангарск, Шелехов. С гражданами на определенный срок заключались сберегательные договоры о передаче личных сбережений пайщика, согласно условиям которых кооператив осуществлял пользование денежными средствами за денежную компенсацию от 10 % до 28 % в год.
Однако с декабря 2015 года финансовая организация прекратила выплаты, офис общества закрылся, штат сотрудников был уволен. В результате обманным способом неизвестными лицами из числа сотрудников фирмы похищено свыше 6,2 миллиона
рублей пайщиков.
Следственными органами Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время установлено более 100 обманутых вкладчиков.
В ходе предварительного следствия установлено, что сотрудники КПК «Сберегательная касса» прекратив работу вышеуказанного кооператива и выплаты пайщикам, создали новый кооператив, под новым названием, который действует в г. Ангарске и ведет работу по приему денежных средств от граждан.
Граждан, пострадавших от противоправных действий указанной организации, просьба обратиться в СЧ СУ МУ МВД России «Иркутское» по телефону 21-25-61 (следователь Андриянова В.В.).38.мвд.рф