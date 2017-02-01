Торнадо засасывали дома и автомобили

Накануне на юге Луизианы (США)зафиксировали, как минимум, три торнадо — на востоке Нового Орлеана, недалеко от города Доналдсонвилл и в районе города Киллиан. Многие постройки и дома стихия серьезно повредила, в некоторых районах оборваны линии электропередачи. Десятки человек считаются пострадавшими, без света остаются 10 тысяч домов, повреждены машины, который буквально засасывало внутрь гигантских воронок. По информации, размещенной на сайте губернатора, всего на территории штата было зафиксировано шесть торнадо. Метеорологический центр США в городе Норман, штат Оклахома, предупредил, что из-за стихии в зоне риска находятся 2,7 миллиона жителей Луизианы, Миссисипи и Алабамы. (видео на сайте)

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