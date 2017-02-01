Включите мозг!



Максим БУРОЗУБ

Так, мегетчанин, пожелавший приобрести сварочный аппарат через сайт объявлений Avito, отдал 25 тысяч предоплаты, и с концами. А пожилая ангарчанка, получив смс о заблокированной карте, сообщила ее код и потеряла 24 тысячи рублей. Полицейские Приангарья пока не могут ничего поделать с валом Интернет-преступлений. Только лишь напоминать о мерах борьбы с мошенниками. На днях они выпустили обновленную уже в пятый раз памятку, которую советуют вырезать и всегда держать при себе.