Пошли по дачам

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Сегодня, 16:22
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С 6 февраля в Ангарске начался декадник пожарной безопасности.

Именно таким образом решили бороться с гибелью и травмами людей на пожарах на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Первым делом представители отдела надзорной деятельности, полицейские и представители органов опеки пойдут по садоводствам. Многие люди живут здесь постоянно, дома отапливаются и освещаются как попало, а отсюда участившиеся случаи пожаров, нередко с пострадавшими. С начала года произошли уже 15 пожаров, на которых два человека погибли, ещё двое были доставлены в больницы с ожогами и отравлением угарным газом.

Людям в очередной раз расскажут, какие есть требования пожарной безопасности и как организовать быт так, чтобы исключить опасность беды.

Анастасия КУРМАЗОВА
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