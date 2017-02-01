Пошли по дачам



Анастасия КУРМАЗОВА

Именно таким образом решили бороться с гибелью и травмами людей на пожарах на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.Первым делом представители отдела надзорной деятельности, полицейские и представители органов опеки пойдут по садоводствам. Многие люди живут здесь постоянно, дома отапливаются и освещаются как попало, а отсюда участившиеся случаи пожаров, нередко с пострадавшими. С начала года произошли уже 15 пожаров, на которых два человека погибли, ещё двое были доставлены в больницы с ожогами и отравлением угарным газом.Людям в очередной раз расскажут, какие есть требования пожарной безопасности и как организовать быт так, чтобы исключить опасность беды.