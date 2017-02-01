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«Скорую» не замечают


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Сегодня, 16:28
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Ангарская полиция провела профилактическую проверку «Маячок». По словам старшего инспектора по пропаганде ГИБДД Валерия КИРИЛЛОВА, это делается, чтобы приучить водителей пропускать спецмашины (в первую очередь «скорую помощь»), спешащие на вызов с включенными проблесковыми маячками.

«Скорую» не замечают
12 августа 2014 года. Перекрёсток улиц Героев Краснодона и Маяковского. Грузовик не пропустил «скорую помощь», от столкновения «скорая» загорелась. Медицинская бригада успела вытащить из горящей машины пациентку.
Фото с сайта"КП"


- Если, к примеру, многотонную пожарную машину водители легковых автомобилей пропускают без вопросов, то «скорую помощь» часто игнорируют. Редкий год не проходит без участия в аварии машины службы 03.

Тактика при проведении операции наработанная. Запускается «скорая помощь», взятая «напрокат» в БСМП, а на маршруте ставится патруль ДПС, который получает данные о нарушителях и останавливает их.

- За два дня мы убедились, что пропускать «скорую» по-прежнему не хотят. Было выявлено 12 нарушителей, причем большинство из них ранее за нарушения правил не привлекались. И все говорят одно и то же: спешили, не заметили. На первый раз за невнимательность они будут оштрафованы на 500 рублей.

Судя по всему, штраф слишком маленький. Надо повысить его в десять раз, тогда зрение у водителей улучшится. Не так давно из-за женщины, не пропустившей «скорую», на Дальнем Востоке погиб молодой человек.

Игорь КАРИН
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