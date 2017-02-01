«Скорую» не замечают

Ангарская полиция провела профилактическую проверку «Маячок». По словам старшего инспектора по пропаганде ГИБДД Валерия КИРИЛЛОВА, это делается, чтобы приучить водителей пропускать спецмашины (в первую очередь «скорую помощь»), спешащие на вызов с включенными проблесковыми маячками.12 августа 2014 года. Перекрёсток улиц Героев Краснодона и Маяковского. Грузовик не пропустил «скорую помощь», от столкновения «скорая» загорелась. Медицинская бригада успела вытащить из горящей машины пациентку.
Фото с сайта"КП"- Если, к примеру, многотонную пожарную машину водители легковых автомобилей пропускают без вопросов, то «скорую помощь» часто игнорируют. Редкий год не проходит без участия в аварии машины службы 03.
Тактика при проведении операции наработанная. Запускается «скорая помощь», взятая «напрокат» в БСМП, а на маршруте ставится патруль ДПС, который получает данные о нарушителях и останавливает их.- За два дня мы убедились, что пропускать «скорую» по-прежнему не хотят. Было выявлено 12 нарушителей, причем большинство из них ранее за нарушения правил не привлекались. И все говорят одно и то же: спешили, не заметили. На первый раз за невнимательность они будут оштрафованы на 500 рублей.
Судя по всему, штраф слишком маленький. Надо повысить его в десять раз, тогда зрение у водителей улучшится. Не так давно из-за женщины, не пропустившей «скорую», на Дальнем Востоке погиб молодой человек.
Игорь КАРИН