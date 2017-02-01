«Скорую» не замечают

Тактика при проведении операции наработанная. Запускается «скорая помощь», взятая «напрокат» в БСМП, а на маршруте ставится патруль ДПС, который получает данные о нарушителях и останавливает их.Судя по всему, штраф слишком маленький. Надо повысить его в десять раз, тогда зрение у водителей улучшится. Не так давно из-за женщины, не пропустившей «скорую», на Дальнем Востоке погиб молодой человек.

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