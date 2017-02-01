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Золотые горы


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Полиция региона расследует очередное дело о мошенничестве. На этот раз в кредитном потребительском кооперативе.

По предварительным данным, жертвами финансовой пирамиды стали около 100 человек. А ущерб составил более 6 миллионов рублей. Кредитный потребительский кооператив «Сберегательная касса» работал в трёх городах – Иркутске, Шелехове и Ангарске. Система работы проста – вкладчик отдаёт свои кровно заработанные, а кооператив за счёт оборотных средств выплачивает ему проценты по вкладу. Проценты обещали до 28% годовых! И это в то время, когда банки больше 10% не предлагают.

На таких выгодных на первый взгляд условиях кооператив проработал весь 2014 год. А в 2015 году вкладчикам стали задерживать выплаты по процентам, а в декабре офисы КПК и вовсе закрылись.

- На первых порах такие фирмы обычно предлагают огромные проценты по вкладам. Это делается, чтобы привлечь первую волну вкладчиков. Потом срабатывает сарафанное радио, и за быстрым заработком начинает приходить вторая волна пайщиков. Они-то в большинстве случаев и страдают, - комментируют нашей газете в управлении МВД России по Иркутской области.

У кооператива были все необходимые юридические документы, то есть работал он официально. Договоры со своими вкладчиками тоже заключали официальные. В следственном управлении региональной полиции уверены, что первое, что должно было насторожить граждан, – это слишком высокие проценты по вкладам и слишком маленький установочный капитал фирмы.

- Порой установочный капитал таких кредитных организаций - 100 рублей. Для граждан это сигнал, что средства, вложенные в кооператив, ничем не защищены, - пояснили нашей редакции в полиции.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ. Сейчас задача полиции – проследить всю цепочку мошеннической схемы и установить подозреваемых. На данный момент по делу никто не задержан. Расследование продолжается.

А теперь самое главное: в ходе предварительного расследования правоохранители установили, что люди, обманувшие своих вкладчиков в «Сберегательной кассе», создали новую организацию, которая работает в Ангарске. Правда, теперь уже под другим названием. Сообщить его в полиции нам отказались – пока не закончены все следственные мероприятия!

Ольга КНЯЗЕВА
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