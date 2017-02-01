Несколько дней назад в дежурную часть полиции г. Усолье-Сибирское поступило сообщение от местной жительницы о том, что на улице Дзержинского, около заброшенного дома, её знакомые спрятали тело убитого мужчины. Незамедлительно на место происшествия выехали сотрудники полиции, Росгвардии и следователи СКР. Через некоторое время было установлено место, где находились подозреваемые. Мужчины были задержаны и доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Позже выяснилось, что между знакомыми возникла конфликтная ситуация, в результате которой 44-летний потерпевший получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью
. По данному факту СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).
В настоящее время двое подозреваемых задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.СУ СКР по Иркутской области