Знакомые спрятали тело убитого мужчины

Позже выяснилось, что между знакомыми возникла конфликтная ситуация, в результате которой. По данному факту СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).В настоящее время двое подозреваемых задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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