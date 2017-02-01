.
,

Знакомые спрятали тело убитого мужчины


0

Сегодня, 11:51
 Количество просмотров: 58
    

Знакомые спрятали тело убитого мужчины

Несколько дней назад в дежурную часть полиции г. Усолье-Сибирское поступило сообщение от местной жительницы о том, что на улице Дзержинского, около заброшенного дома, её знакомые спрятали тело убитого мужчины. Незамедлительно на место происшествия выехали сотрудники полиции, Росгвардии и следователи СКР. Через некоторое время было установлено место, где находились подозреваемые. Мужчины были задержаны и доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Позже выяснилось, что между знакомыми возникла конфликтная ситуация, в результате которой 44-летний потерпевший получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью. По данному факту СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

В настоящее время двое подозреваемых задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

СУ СКР по Иркутской области
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Казино в ритуальном салоне Иркутска
Русское оружие 6 - го поколения.
снайперы
Все новости категории

Спортивные новости
Прими участие в интернет-акции «Олимпийское признание»
13 тысяч человек приняли участие в гонке «Лыжня России»
21 ангарчанин в норме!
Все новости категории

Реклама


ПРОДАМ ДАЧУ
В КИТОЕ.
8соток.
Дом подходит
для зимнего проживания.
Ангарская прописка.
Тел.8-904-155-97-71 __________________________
ТРЕБУЮТСЯ:
РУКОВОДИТЕЛЬ
отдела рекламы,
РАБОТНИКИ
в рекламный отдел.
Резюме отправлять по адресу:
vrem@irmail.ru
Тел. 8-914-934-01-26 ___________________________
АКЦИЯ!
Лучший твой подарочек – это мы!
Впереди 23 февраля
День защитника Отечества.
«Время» выступает за права мужчин:
Долой носки, дезодоранты,
лосьоны и прочую дребедень!
Любимому мужчине нужна любимая газета!
С 6 по 27 февраля объявляем
акцию для защитников Отечества!
Мы дарим им специальную цену
на подписку на газету «Время».
Для мужчин и женщин, которые их любят,
наша газета будет стоить
за 1 полугодие 2017 г. – 300 руб.,
за 2 полугодие 2017 г. – 360 руб.! ________________________

Происшествия
На парковочной стоянке в Ангарске продавала гашиш
Знакомые спрятали тело убитого мужчины
Задержан мэр МО «Тайшетский район»
Все новости категории

Общество
Стартовал Всероссийский пожарно-спасательный флешмоб
2 млрд рублей на кап ремонт объектов социальной сферы
10 млн рублей на противопаводковые мероприятия
Все новости категории


sibcable.com

"ГАММА"

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Февраль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728 
Статей за Февраль 2017 (166)
Статей за Январь 2017 (289)
Статей за Декабрь 2016 (460)
Статей за Ноябрь 2016 (409)
Статей за Октябрь 2016 (386)
Статей за Сентябрь 2016 (422)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru