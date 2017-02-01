На парковочной стоянке в Ангарске продавала гашиш

Оперативники задержали злоумышленницу на парковочной стоянке возле торгового центра в 282 квартале, в тот момент, когда она реализовала покупателю наркотическое средство – гашиш, весом более 5 граммов. В ходе личного досмотра у наркодилера изъяты денежные средства, используемые при «проверочной закупке». При дальнейшем обыске по месту жительства женщины было обнаружено вещество, внешне похожее на гашиш. В настоящее время всё изъятое направлено на экспертизу.О мотивах своего поступка ангарчанка сообщила, что денежные средства, вырученные от продажи, она собиралась потратить на приобретение передачи для осужденного, с которым познакомилась по переписке. Он отбывает наказание в одной из ангарских колоний.По данному факту следователями ОВД возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 228.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».По ходатайству следственных органов подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.