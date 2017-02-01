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На парковочной стоянке в Ангарске продавала гашиш


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Сегодня, 12:07
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На парковочной стоянке в Ангарске продавала гашиш

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотических средств управления МВД России по Ангарскому городскому округу задержана ранее не судимая 24-летняя подозреваемая в сбыте наркотиков растительного происхождения.

Оперативники задержали злоумышленницу на парковочной стоянке возле торгового центра в 282 квартале, в тот момент, когда она реализовала покупателю наркотическое средство – гашиш, весом более 5 граммов. В ходе личного досмотра у наркодилера изъяты денежные средства, используемые при «проверочной закупке». При дальнейшем обыске по месту жительства женщины было обнаружено вещество, внешне похожее на гашиш. В настоящее время всё изъятое направлено на экспертизу.

О мотивах своего поступка ангарчанка сообщила, что денежные средства, вырученные от продажи, она собиралась потратить на приобретение передачи для осужденного, с которым познакомилась по переписке. Он отбывает наказание в одной из ангарских колоний.

По данному факту следователями ОВД возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 228.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

По ходатайству следственных органов подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Пресс-служба УМВД России по Ангарскому городскому округу.
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