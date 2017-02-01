Спасение большегруза, попавшего в снежную ловушку

Когда прицеп с железобетонными плитами весом более 18 тонн оказался в кювете, Рустам Султанов растерялся. Дорога была пустынна – помощи ждать в это время суток было неоткуда. К счастью, ему удалось связаться с диспетчером, который передал информацию в ближайшее подразделение - пожарную часть № 145 поселка Алзамай пожарно-спасательной службы Иркутской области. На место происшествия прибыли огнеборцы. С первой попытки вытянуть большегруз на дорогу не получилось. Было принято решение задействовать тяжелую технику дорожной службы Нижнеудинского района. Мужчину доставили в населенный пункт, где он смог переночевать. Утром личный состав пожарной части выполнил работы по расчистке колеи, после автомобиль «МАН» при помощи 2-х «УРАЛов» дорожной службы был возвращен на дорожное полотно и продолжил движение до пункта назначения.Водитель поблагодарил пожарных за своевременную помощь.