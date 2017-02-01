Хозяйка салона задержала похитителя норковой шубы

7 февраля в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение от местной жительницы. Женщина рассказала, что к ней в ателье по пошиву меховых изделий под видом клиентов зашли двое неизвестных мужчин. Воспользовавшись моментом, один из злоумышленников схватил со стойки дорогостоящую норковую шубу и скрылся.Сотрудниками иркутского гарнизона незамедлительно был организован комплекс мер по розыску второго участника преступления. В результате оперативных мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 9 МУ МВД России «Иркутское» совместно с коллегами из города Шелехова в одном из кафе был задержан предполагаемый преступник. Им оказался нигде не работающий 21–летний житель Иркутской области.В ходе дальнейшей работы с задержанным стало известно, что мужчина находился в розыске за совершение имущественных преступлений и в городе Шелехов. Сейчас он проверяется на причастность к совершению других аналогичных преступлений.По данному факту следственными органами отдела полиции № 9 по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ (Грабеж), возбуждено уголовное дело. Теперь задержанным может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.Позже местная жительница рассказала, что ровно год назад ее сын Денис Голунов тоже помог стражам правопорядка раскрыть преступление, за что был удостоен награды «За помощь полиции», разработанной Общественным советом при ГУ МВД России по Иркутской области.Руководством МУ МВД России «Иркутское» также принято решение в скором времени подготовить приказ о поощрение Славины Голуновой за проявленную мужественность и активную гражданскую позицию.