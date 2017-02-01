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Похитила у "Юных исследователей" 50 тысяч рублей


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Сегодня, 12:10
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Похитила у "Юных исследователей" 50 тысяч рублей

Боханским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении директора МБУ ДО «Боханский дом детского творчества», подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

По версии следствия, с сентября по декабрь 2016 года директор учреждения, действуя из корыстной заинтересованности, заведомо зная, что детский кружок «Юный исследователь» не ведется, внесла в журнал факультативных занятий заведомо ложные сведения о посещении данного кружка 8 обучающимися МБОУ «Боханская СОШ № 1», после чего ежемесячно утверждала, как председатель комиссии по премированию для распределения стимулирующих выплат, по протокольной форме оценочные листы по результатам деятельности работников МБУ ДО «Боханский ДДТ», в том числе со своими заведомо ложными сведениями о количестве баллов, и затем своими приказами утвердила протоколы по распределению стимулирующих выплат.

На основании вышеназванных документов подозреваемая незаконно получила стимулирующие выплаты в сумме около 50 тысяч рублей, как за выполненную ею работу педагога дополнительного образования по ведению кружка «Юный исследователь», причинив тем самым своими действиями МБУ ДО «Боханский ДДТ» материальный ущерб на указанную сумму. Похищенными денежными средствами она распорядилась по собственному усмотрению.

В настоящее время следователями СКР совместно с сотрудниками полиции проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.

СУ СКР по Иркутской области
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