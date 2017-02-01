Одни старики

Вызовы прокомментировал заместитель начальника спасотряда Олег МОРГУНОВ:По словам спасателей, подобные вызовы самые распространенные. Только в этом году их было уже 30. Слишком много в нашем городе живет стариков, о которых некому вовремя спохватиться.

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