Одни старики

На прошедшей неделе ангарские спасатели провели в городе две поисково-спасательные работы, во время которых пришлось деблокировать двери в квартиры, в которых не отзывались на стук одинокие пожилые люди.
Вызовы прокомментировал заместитель начальника спасотряда Олег МОРГУНОВ:
- 9 февраля нам пришлось выручать 79-летнюю пенсионерку в 210 квартале. На стук она не откликалась. Женщине повезло, мы успели вовремя и передали ее врачам. Но двумя днями ранее наша помощь запоздала. В одной из квартир квартала 92/93 хозяин квартиры, 1953 года рождения, к нашему приезду был уже мертв…
По словам спасателей, подобные вызовы самые распространенные. Только в этом году их было уже 30. Слишком много в нашем городе живет стариков, о которых некому вовремя спохватиться.