Это несчастный случай

Тёща Александра КУСТОВА попросила прощения

Фото Николая СТЕРНИНА

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в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ

Ольга КНЯЗЕВА

Этими словами закончила свое выступление в суде 67-летняя Вера ЖИЛЬЦОВА, тёща Александра Кустова. Её показания суд заслушал на очередном заседании 8 февраля. Это уже второе слушание по делу о смертельном ДТП, в результате которого погибла 45-летняя Инна КАЗЬМИНА. На скамье подсудимых 39-летний бывший топ-менеджер АЭХК Александр Кустов. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.Напомним, что трагедия произошла вечером 20 октября 2015 года. Инна Казьмина возвращалась домой из бассейна, остановилась перед пешеходным переходом возле магазина «Континент» в 32-м микрорайоне, ждала зелёного сигнала светофора. В это время автомобиль, за рулём которого находился Александр Кустов, резко выехал на встречную полосу, сбил опору светофора, женщину, протаранил несколько автомобилей на парковке магазина и только после этого остановился. Ударом Инну отнесло на 25 метров от места аварии. Она умерла до приезда медиков. Анализ крови водителя показал наличие алкоголя.«Дело Кустова» суд будет рассматривать ещё не один месяц. Заявлено более 50 свидетелей – очевидцы трагедии, родственники погибшей и обвиняемого. Вера Жильцова о том, что случилось в тот вечер, узнала от дочери.- вспоминала тот роковой вечер женщина.На одной из камер видеонаблюдения (видео было выложено очевидцами в Интернете), которая запечатлела секунды до аварии, видно, как на перекрёстке останавливается автомобиль подсудимого, с переднего пассажирского сиденья выходит женщина и обходит автомобиль спереди. Это была жена Кустова Оксана. По словам ее матери, она с мужем ехала в офис АЭХК по работе, отправить рабочие документы в Москву. На перекрёстке, когда автомобиль Кустова затормозил, Оксана увидела, что мужу стало плохо, выбежала из машины и пыталась помочь ему с улицы, но не успела. Машина резко тронулась с места и выехала на встречку. Трагедия случилась на глазах Оксаны. Однако она кинулась не к месту аварии, а побежала к родителям, которые живут недалеко. Почему? Свои действия Оксана объяснит суду лично на следующем судебном заседании.- вспоминает Вера Александровна. Тогда она подумала, что у её зятя опять случился инсульт, как на хоккейном матче в 2014 году в городе Северске.– спросил Жильцову государственный обвинитель.- Нет. Он занимается спортом, ведёт здоровый образ жизни.