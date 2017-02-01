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Напали на детей


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Вчера, 16:56
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Одно за одним нападения на подростков произошли в Ангарске. В обоих случаях парней ограбили – забрали мобильные телефоны. Одного даже пришлось везти в больницу – сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, подозрение на перелом носа.

Оба ограбления случились вечером. 11 февраля на площади возле кинотеатра «Родина» 18-летний ранее судимый за аналогичное преступление молодой человек напал на 15-летнего подростка. Как потом рассказал сам потерпевший, грабитель угрожал ему, говорил, что, если он не отдаст ему телефон, побьёт. Полиция приехала уже через несколько минут после ограбления. Ориентировку тут же разослали всем наружным экипажам и нарядам полиции, которые дежурили в тот вечер. Поймали преступника спустя несколько часов, к тому времени он уже успел сдать телефон в ломбард...
... Полный текст статьи читайте
в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ



Полина ГРАФОВА
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