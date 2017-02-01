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Сгорела дача


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Вчера, 16:58
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Очередной пожар случился 12 февраля. Горел дачный дом в садоводстве «Цементник». И хоть это довольно далеко, на острове Ясачный, садоводство считается расположенным в Ангарском районе.

Расчётное время для прибытия пожарных – 20 минут. Но зимой дачные дома горят быстро, вот и этот отстоять не удалось - полностью сгорели крыша, перекрытия, всё внутри. Остались только шлакоблочные стены. Пожарные спасли от огня постройки, расположенные рядом.

Дом этот использовался как дачный, зимой там никто не жил. Однако, говорят, буквально накануне хозяева приезжали на природу, на шашлыки. Пока, по предварительной версии, причиной возгорания стало короткое замыкание электро-проводки.

Анастасия КУРМАЗОВА
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