Сгорела дача

Расчётное время для прибытия пожарных – 20 минут. Но зимой дачные дома горят быстро, вот и этот отстоять не удалось - полностью сгорели крыша, перекрытия, всё внутри. Остались только шлакоблочные стены. Пожарные спасли от огня постройки, расположенные рядом.Дом этот использовался как дачный, зимой там никто не жил. Однако, говорят, буквально накануне хозяева приезжали на природу, на шашлыки. Пока, по предварительной версии, причиной возгорания стало короткое замыкание электро-проводки.

Реклама