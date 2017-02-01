15 аварий за два дня

За два дня, 13 и 14 февраля, в городе произошло 15 дорожно-транспортных происшествий. Большее количество всех аварий произошло в часы-пик. Поэтому движение на некоторых улицах города было затруднено.В двух авариях были пострадавшие. 13 февраля водитель наехал на женщину-пешехода, она переходила дорогу в неположенном месте. Во втором ДТП пострадал ребёнок. 10-летняя девочка переходила дорогу по пешеходному переходу в 17 микрорайоне, и, когда она уже была практически на обочине, её сбил автомобиль. В обеих авариях, к счастью, пострадавшие получили незначительные травмы – лёгкие ушибы...

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