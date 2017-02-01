Ребёнок возвращался с группы продленного дня из школы №25. Переходил дорогу в неположенном месте, хотя совсем рядом, примерно в 20 метрах от него, есть пешеходный переход. Как потом школьник объяснил инспекторам ГИБДД, он торопился на остановку, хотел успеть запрыгнуть в автобус. Водитель в это время двигался по Фестивальной в сторону улицы Преображенской. В районе дома № 3 квартала 219 перед колёсами выскочил ребенок.Сейчас ангарским отделом ГИБДД по факту случившегося проводится проверка....

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