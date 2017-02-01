15 февраля на улице Фестивальной водитель «Рено-Дастера» сбил первоклассника. С сотрясением головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой и переломом ноги 7-летнего мальчика доставили в детскую городскую больницу.
Ребёнок возвращался с группы продленного дня из школы №25. Переходил дорогу в неположенном месте, хотя совсем рядом, примерно в 20 метрах от него, есть пешеходный переход. Как потом школьник объяснил инспекторам ГИБДД, он торопился на остановку, хотел успеть запрыгнуть в автобус. Водитель в это время двигался по Фестивальной в сторону улицы Преображенской. В районе дома № 3 квартала 219 перед колёсами выскочил ребенок.
Сейчас ангарским отделом ГИБДД по факту случившегося проводится проверка....
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Полина ГРАФОВА