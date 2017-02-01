Мошенники взламывают страницы в социальных сетях

Так, 17 февраля в дежурные части полиции в Иркутске и Ангарске поступили схожие заявления от граждан о том, что в соцсетиони получили сообщения от родственников с просьбами занять денежные средства. При этом в поступивших сообщениях содержались реквизиты банковской карты одного и того же банковского учреждения. Не убедившись в прочитанном, без предварительного звонка родным ангарчанка и иркутянин совершили переводы указанных в письмах сумм.В тот же день еще одна жительница областного центра обратилась за помощью в полицию. Женщина рассказала, что еще 12 декабря прошлого года на странице сайтапришло сообщение со взломанной страницы её знакомой о том, что перед Новым Годом банковская организация, держателем карты которой она является, делает подарки своим клиентам в размере 2 тысячи рублей. Для получения денег необходимо было отправить номер карты и пароль, что она и сделала. Через некоторое время потерпевшая обнаружила, что с её счетов было списано 150 тысяч.Полицейские призывают жителей Приангарья к бдительности – сделав один проверочный звонок другу, родственнику, детям, вы можете самостоятельно предотвратить попытку вас обмануть.