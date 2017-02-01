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Мошенники взламывают страницы в социальных сетях


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Вчера, 11:11
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Мошенники взламывают страницы в социальных сетях

Несколько жителей Иркутской области лишились своих сбережений из-за взломанных страниц друзей в социальных сетях. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства совершения преступлений и причастных к ним лиц.

Так, 17 февраля в дежурные части полиции в Иркутске и Ангарске поступили схожие заявления от граждан о том, что в соцсети «ВКонтакте» они получили сообщения от родственников с просьбами занять денежные средства. При этом в поступивших сообщениях содержались реквизиты банковской карты одного и того же банковского учреждения. Не убедившись в прочитанном, без предварительного звонка родным ангарчанка и иркутянин совершили переводы указанных в письмах сумм.

В тот же день еще одна жительница областного центра обратилась за помощью в полицию. Женщина рассказала, что еще 12 декабря прошлого года на странице сайта «Одноклассники.ру» пришло сообщение со взломанной страницы её знакомой о том, что перед Новым Годом банковская организация, держателем карты которой она является, делает подарки своим клиентам в размере 2 тысячи рублей. Для получения денег необходимо было отправить номер карты и пароль, что она и сделала. Через некоторое время потерпевшая обнаружила, что с её счетов было списано 150 тысяч.

Полицейские призывают жителей Приангарья к бдительности – сделав один проверочный звонок другу, родственнику, детям, вы можете самостоятельно предотвратить попытку вас обмануть.

Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области
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