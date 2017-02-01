Чиновник - взяточник

По версии следствия он получил взятку от гражданина в размеревыражающихся в неисполнении обязанности по контролю за соблюдением ограничения движения в неблагоприятные периоды года и создании условий для беспрепятственного осуществления двумя физическими лицами деятельности по перевозке тяжеловесных грузов с нарушением нормативно установленных ограничений.Проведенные следственные мероприятия позволили установить его причастность к совершению преступления, а совокупность собранных доказательств по делу позволила органам следствия предъявить ему обвинение.

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