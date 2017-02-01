Чиновник - взяточник

Прокуратура г. Братска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника Братской дорожной инспекции ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области» Ш., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки).
По версии следствия он получил взятку от гражданина в размере 70 тыс. рублей за попустительство по службе и совершение заведомо незаконных действий, выражающихся в неисполнении обязанности по контролю за соблюдением ограничения движения в неблагоприятные периоды года и создании условий для беспрепятственного осуществления двумя физическими лицами деятельности по перевозке тяжеловесных грузов с нарушением нормативно установленных ограничений.
Проведенные следственные мероприятия позволили установить его причастность к совершению преступления, а совокупность собранных доказательств по делу позволила органам следствия предъявить ему обвинение.
Уголовное дело направлено в Братский городской суд для рассмотрения по существу.