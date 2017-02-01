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930 тысяч рублей по подложным докуменам


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Вчера, 12:39
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930 тысяч рублей по подложным докуменам

Прокуратура г. Иркутска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Ольги Черниковой,которая обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения с причинением ущерба в крупном размере).

По версии следствия, Черникова в феврале-июле 2015 года, являясь директором ООО «Строительная компания «Регион», выиграв аукцион по заключению муниципальных контрактов по уборке улицы Урицкого в г. Иркутске, а также по замене тротуарной плитки на Русско-Амурском кладбище г. Иркутска, указанные работы не произвела. Однако представила в комитет городского обустройства администрации г. Иркутска подложные документы по исполнению муниципальных контрактов.

В ходе следствия было установлено, что фактически работы по уборке ул. Урицкого проводились собственниками и арендаторами зданий, расположенных на указанной улице. Замена плитки на Русско-Амурском кладбище г. Иркутска была имитирована путем промазывания межплиточных швов цементном раствором.

Всего, таким образом, было похищено более 930 тыс. рублей.

Материалы уголовного дела направлены в Кировский районный суд г. Иркутска для рассмотрения по существу.

Фото: irk.ru

Прокуратура Иркутской области
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