930 тысяч рублей по подложным докуменам

По версии следствия, Черникова в феврале-июле 2015 года, являясь директором ООО «Строительная компания «Регион», выиграв аукцион по заключению муниципальных контрактов по уборке улицы Урицкого в г. Иркутске, а также по замене тротуарной плитки на Русско-Амурском кладбище г. Иркутска, указанные работы не произвела. Однако представила в комитет городского обустройства администрации г. Иркутска подложные документы по исполнению муниципальных контрактов.В ходе следствия было установлено, что фактически работы по уборке ул. Урицкого проводились собственниками и арендаторами зданий, расположенных на указанной улице. Замена плитки на Русско-Амурском кладбище г. Иркутска былаВсего, таким образом, было похищено более 930 тыс. рублей.Материалы уголовного дела направлены в Кировский районный суд г. Иркутска для рассмотрения по существу.Фото: