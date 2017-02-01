Задержан при продаже часов со встроенной видеокамерой

По версии следствия, в конце декабря 2016 года мужчина разместил в Интернете объявление о продаже настольных часов со встроенной видеокамерой. Через некоторое время подозреваемый встретился с покупателем и передал ему часы, за что получил 2000 рублей. В этот момент продавец был задержан сотрудниками полиции.В настоящее время следователями СКР проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до двухсот тысяч рублей.К специальным техническим средствам относятся: приборы для негласного получения акустической информации, визуального наблюдения, прослушивания телефонных переговоров. Оборот таких специальных устройств установлен федеральным законом, использовать их вправе только сотрудники правоохранительных органов и спецслужб в ходе оперативно-розыскной деятельности. Разработка, производство, реализация и приобретение специальных технических средств могут осуществляться исключительно на основании лицензии, выданной Федеральной службой безопасности.