.
,

Задержан при продаже часов со встроенной видеокамерой


0

Вчера, 12:53
 Количество просмотров: 95
    

Задержан при продаже часов со встроенной видеокамерой

Следственным отделом по г. Ангарск СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 138.1 УК РФ (незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации).

По версии следствия, в конце декабря 2016 года мужчина разместил в Интернете объявление о продаже настольных часов со встроенной видеокамерой. Через некоторое время подозреваемый встретился с покупателем и передал ему часы, за что получил 2000 рублей. В этот момент продавец был задержан сотрудниками полиции.

В настоящее время следователями СКР проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до двухсот тысяч рублей.

К специальным техническим средствам относятся: приборы для негласного получения акустической информации, визуального наблюдения, прослушивания телефонных переговоров. Оборот таких специальных устройств установлен федеральным законом, использовать их вправе только сотрудники правоохранительных органов и спецслужб в ходе оперативно-розыскной деятельности. Разработка, производство, реализация и приобретение специальных технических средств могут осуществляться исключительно на основании лицензии, выданной Федеральной службой безопасности.

На фото: часы-шпионская камера выглядят и работают как обычные настольные часы

СУ СКР по Иркутской области
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Попытка решить личные проблемы подав ложное заявление в полицию
В Иркутском кадетском корпусе прошли соревнования по Армейскому рукопашному бою
Казино в ритуальном салоне Иркутска
Все новости категории

Спортивные новости
Вторые по кёрлингу
Чемпион России по стрельбе из пневматического пистолета из Иркутска
Соревнования по зимнему двоеборью среди силовиков
Все новости категории

Реклама


ПРОДАМ ДАЧУ
В КИТОЕ.
8соток.
Дом подходит
для зимнего проживания.
Ангарская прописка.
Тел.8-904-155-97-71 __________________________
ТРЕБУЮТСЯ:
РУКОВОДИТЕЛЬ
отдела рекламы,
РАБОТНИКИ
в рекламный отдел.
Резюме отправлять по адресу:
vrem@irmail.ru
Тел. 8-914-934-01-26 ___________________________
АКЦИЯ!
Лучший твой подарочек – это мы!
Впереди 23 февраля
День защитника Отечества.
«Время» выступает за права мужчин:
Долой носки, дезодоранты,
лосьоны и прочую дребедень!
Любимому мужчине нужна любимая газета!
С 6 по 27 февраля объявляем
акцию для защитников Отечества!
Мы дарим им специальную цену
на подписку на газету «Время».
Для мужчин и женщин, которые их любят,
наша газета будет стоить
за 1 полугодие 2017 г. – 300 руб.,
за 2 полугодие 2017 г. – 360 руб.! ________________________

Происшествия
Задержан при продаже часов со встроенной видеокамерой
930 тысяч рублей по подложным докуменам
Чиновник - взяточник
Все новости категории

Общество
День открытых дверей для юных инспекторов движения в Ангарске
1,2 млрд рублей на развитие физической культуры и спорта
Известные фигуристы родили дочь
Все новости категории


sibcable.com

"ГАММА"

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Февраль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728 
Статей за Февраль 2017 (249)
Статей за Январь 2017 (289)
Статей за Декабрь 2016 (460)
Статей за Ноябрь 2016 (409)
Статей за Октябрь 2016 (386)
Статей за Сентябрь 2016 (422)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru