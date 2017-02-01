Поставили на поток

В банде была организована чёткая иерархия: поставщики, курьеры, сбытчики и один оператор колл-центра. В качестве курьера, или так называемого «бегунка», привлекли подростка. Лидер, 26-летний молодой человек, ранее уже был судим за причинение тяжкого вреда здоровью и вождение в нетрезвом виде. Наказание отбывал условно. Нигде не работал, не учился. Группу сколотил из своих знакомых, все росли в одном дворе. Действовали преступники так: на телефон оператора поступал звонок с заказом, дозу переправляли курьером в указанное место...

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