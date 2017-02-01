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Поставили на поток


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Сегодня, 12:32
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Банду наркоторговцев задержали ангарские полицейские. Бизнес по продаже конопли дельцы поставили на поток. Организовали даже coll-центр, куда звонили потребители, чтобы заказать себе дозу. Сейчас по делу задержаны 8 человек, в среднем 25-26 лет. И один несовершеннолетний подросток 15 лет.

В банде была организована чёткая иерархия: поставщики, курьеры, сбытчики и один оператор колл-центра. В качестве курьера, или так называемого «бегунка», привлекли подростка. Лидер, 26-летний молодой человек, ранее уже был судим за причинение тяжкого вреда здоровью и вождение в нетрезвом виде. Наказание отбывал условно. Нигде не работал, не учился. Группу сколотил из своих знакомых, все росли в одном дворе. Действовали преступники так: на телефон оператора поступал звонок с заказом, дозу переправляли курьером в указанное место...

Ольга КНЯЗЕВА

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