Служебная собака Байкал помогла раскрыть преступление

Накануне в дежурную часть управленияпоступило сообщение о том, что у одного из домов в 30 квартале мужчине причинено ножевое ранение.Проводившие осмотр места происшествия сотрудники прибывшей следственно-оперативной группы приняли решение, что в сложившихся условиях может оказаться эффективной помощь разыскной собаки.Немецкая овчарка по кличке Байкал уверенно взяла след в исходной точке и, пройдя несколько сот метров по дворам квартала, вывела сотрудников полиции к дверям квартиры, в которой, как позднее выяснилось, проживала подозреваемая – 33-летняя ангарчанка.В ходе расследования установлено, что конфликт между ней и её 35-летним знакомым возник во время совместного распития спиртных напитков. В процессе ссоры подозреваемая нанесла мужчине ножевое ранение и скрылась.По признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 УК Российской Федерации «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», возбуждено уголовное дело. Девушка задержана. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.