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Служебная собака Байкал помогла раскрыть преступление


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Вчера, 11:18
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Служебная собака Байкал помогла раскрыть преступление

Благодаря усилиям полицейского-кинолога и его служебно-разыскной собаки в городе нефтехимиков была задержана подозреваемая в совершении тяжкого преступления.

Накануне в дежурную часть управления МВД России по Ангарскому городскому округу поступило сообщение о том, что у одного из домов в 30 квартале мужчине причинено ножевое ранение.

Проводившие осмотр места происшествия сотрудники прибывшей следственно-оперативной группы приняли решение, что в сложившихся условиях может оказаться эффективной помощь разыскной собаки.

Немецкая овчарка по кличке Байкал уверенно взяла след в исходной точке и, пройдя несколько сот метров по дворам квартала, вывела сотрудников полиции к дверям квартиры, в которой, как позднее выяснилось, проживала подозреваемая – 33-летняя ангарчанка.

В ходе расследования установлено, что конфликт между ней и её 35-летним знакомым возник во время совместного распития спиртных напитков. В процессе ссоры подозреваемая нанесла мужчине ножевое ранение и скрылась.

По признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 УК Российской Федерации «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», возбуждено уголовное дело. Девушка задержана. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.

Пресс-служба УМВД России по Ангарскому городскому округу.
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