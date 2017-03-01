Жертвы гололёда

Фото Николая СТЕРНИНА

Галина ЛЕМЗЯКОВА

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В БСМП бригада «скорой помощи» доставила женщину-водителя, которая на дороге, ведущей в сторону Старого Китоя, выехала на встречную полосу движения. В детскую больницу поступил ребенок, сбитый автомобилем возле школы № 5. Травматологи медсанчасти-36 оперировали женщину, 1949 года рождения. Она пошла на работу и, выходя из подъезда в 107 квартале, поскользнулась на наледи, которая образовалась в результате таяния снега на козырьке над подъездом.О том, что управляющие компании в нашем городе не справляются со своими обязанностями, говорит количество пострадавших, ежедневно травмирующихся около домов и на тротуарах, где снег всю зиму не убирали. Только за четыре праздничных дня в травматологический пункт БСМП за помощью обратились 157 человек, 50 из которых стали жертвами гололеда. Травмы, полученные ими в результате падения, различны: от растяжений до переломов в области лучезапястных и голеностопных суставов. В приемный покой ЦМСЧ-28 с 23 по 26 февраля обратились 11 человек, травмированных на улице. Двое из них госпитализированы в стационар, остальным помощь оказана в амбулаторных условиях...