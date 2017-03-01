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Ограбили подростка в Ангарске


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Вчера, 10:45
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Ограбили подростка в Ангарске

В последний день января в дежурную часть полиции города нефтехимиков поступило заявление 44-летней работницы транспортного предприятия. Женщина сообщала, что накануне вечером в 77-м квартале трое неизвестных с применением насилия открыто похитили у её 16-летнего сына сотовый телефон, планшетный компьютер и другие вещи общей стоимостью 26 тысяч рублей.

К проверке этой информации немедленно приступили сотрудники уголовного розыска отдела полиции №1 капитан Вячеслав Крицкий и оперативник-стажёр Никита Корниенко. Они опросили потерпевшего, в считанные часы установили возможных очевидцев преступления, сверили поступившие сведения с криминалистической базой данных, провели комплекс других неотложных оперативно-разыскных мероприятий и уже через несколько часов вышли на след подозреваемых. Ими оказались трое учащихся средне-технических учебных заведений.

В ходе обысковых мероприятий, проведённых сыщиками по месту жительства молодых людей, было изъято похищенное у подростка имущество и возвращено владельцу.

По факту нападения на несовершеннолетнего следователем СК РФ по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса РФ «грабёж». В качестве меры пресечения в отношении подозреваемых избрана подписка о невыезде.

Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области
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