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В Черемхово выпала из окна 7-летняя девочка


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Вчера, 10:59
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В Черемхово выпала из окна 7-летняя девочка

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Черемховский» проводят проверку по факту падения ребенка из окна третьего этажа. Инцидент произошел 1-ого марта днем в г. Черемхово. При доставлении в медучреждение, несовершеннолетняя скончалась.

По предварительной информации 7-летняя девочка незадолго до трагедии находилась в жилище одна. Семья, в которой она воспитывалась, состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

В настоящее время сотрудники ОВД устанавливают все обстоятельства случившего, в числе роль родителей погибшей.

Как отмечают сотрудники полиции, это уже второй случай выпадения ребенка из окна в течение недели и четвертый с начала года. Ранее, 27 февраля в Усть-Куте трехлетняя девочка получила различные травмы при падении с 4 этажа. Сразу после этого происшествия полиция Иркутской области обратилась к родителям и законным представителями несовершеннолетних с просьбой обеспечить безопасность своих детей путем соблюдения ряда несложных правил:

- ни в коем случае не оставлять ребенка наедине с открытым окном;

- снабдить оконные ручки специальными замками;

- разъяснить опасность москитной сетки.


Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области
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