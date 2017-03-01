В Черемхово выпала из окна 7-летняя девочка



- ни в коем случае не оставлять ребенка наедине с открытым окном;



- снабдить оконные ручки специальными замками;



- разъяснить опасность москитной сетки.

По предварительной информации 7-летняя девочка незадолго до трагедии находилась в жилище одна. Семья, в которой она воспитывалась, состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.В настоящее время сотрудники ОВД устанавливают все обстоятельства случившего, в числе роль родителей погибшей.Как отмечают сотрудники полиции, это уже второй случай выпадения ребенка из окна в течение недели и четвертый с начала года. Ранее, 27 февраля в Усть-Куте трехлетняя девочка получила различные травмы при падении с 4 этажа. Сразу после этого происшествия полиция Иркутской области обратилась к родителям и законным представителями несовершеннолетних с просьбой обеспечить безопасность своих детей путем соблюдения ряда несложных правил: