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Вынесен приговор адвокату - мошеннику


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Вчера, 11:30
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Вынесен приговор адвокату - мошеннику

Следственным управлением СК России по Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении адвоката Александра Юдина и Александра Егорова. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере), ч. 5 ст. 33 ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (пособничество в покушении на мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Следствием и судом установлено, что в мае 2012 года у адвоката Юдина и его знакомого Егорова возник умысел на хищение денежных средств у обвиняемого З. по уголовному делу (ст. 158 УК РФ, ст. 191 УК РФ), права и законные интересы которого представлял адвокат Юдин, якобы за решение вопроса об изменении обвиняемому меры пресечения, а также непривлечение к уголовной ответственности сожительницы обвиняемого, посредством передачи взятки сотрудникам УФСБ России по Иркутской области, расследовавшим уголовное дело. Реализуя преступный умысел, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с Егоровым, Юдин 10 мая 2012 года встретился с обвиняемым З. и, обманывая последнего, злоупотребляя его доверием, обусловленным отношениями между защитником и доверителем, предложил передать через него сотрудникам ФСБ денежные средства в размере 3 000 000 рублей в качестве взятки. Обвиняемый, доверяя своему защитнику Юдину и гаранту - ранее ему знакомому Егорову, полагая, что денежные средства будут переданы сотрудникам ФСБ в качестве взятки, дал своё согласие на это и поручил своей сожительнице передать Юдину денежные средства в размере 3 000 000 рублей.

В дальнейшем аналогичным образом Юдин и Егоров получили от женщины еще 4 000 000 рублей, а через несколько дней от обвиняемого еще 2 800 000 рублей. Все указанные денежные средства передавались якобы в качестве взятки сотрудникам ФСБ. Однако в действительности Егоров и Юдин полученные денежные средства (9, 8 млн. рублей) поделили между собой поровну.

Кроме того, в период времени с 25 июня 2012 года по 18 сентября 2012 года адвокат Юдин, узнав о содержании под стражей обвиняемого Х. по уголовному делу (ст. 228 УК РФ), чью защиту он не осуществлял, и намерении органов предварительного следствия избрать в отношении него более мягкую меру пресечения, сообщил об этом ранее ему знакомому Егорову, после чего у них вновь возник преступный умысел на хищение группой лиц по предварительному сговору денежных средств у гражданина Х. в сумме два миллиона рублей, путем обмана последнего. 18 сентября 2012 года Юдин, находясь в ресторане «Ланселот», действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с Егоровым, получил от гражданина Х. через посредника денежные средства в размере двух миллионов рублей. В этот момент Юдин был задержан сотрудниками ФСБ.

В ходе предварительного следствия Юдин и Егоров выдвигали различные версии защиты, для проверки и опровержения которых требовалось проведение дополнительных следственных действий и экспертных исследований, которые являлись сложными и длительными по времени проведения, что объективно осложнило расследование. Материалы уголовного дела составили 28 томов.

В ноябре 2015 года данное уголовное дело было направлено для рассмотрения по существу в Бодайбинский городской суд.

Накануне приговором суда Юдин признан виновным в совершении преступлений, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года, со штрафом в размере 100 000 рублей, а также лишением права заниматься адвокатской деятельностью сроком на 2 года. Егоров признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года, со штрафом в размере 100 000 рублей.

СУ СК России по Иркутской области
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