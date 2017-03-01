Моргнуть не успеете

Александр КОСАРЕВ, замначальника полиции по оперативной работе УМВД России по Ангарскому городскому округу, рассказал журналистам, как мошенники используют банковские карты. За полтора месяца прошлого года было 24 таких случая, в этом году - 12.
На брифинг пригласили 62-летнего ангарчанина, который рассказал, что год назад ранним утром ему позвонил неизвестный, представился сотрудником банка, спросил, пользуется ли мужчина услугой «Мобильный банк». Получив утвердительный ответ, предложил усовершенствовать услугу и спросил номер его банковской карты. - Я посмотрел на экран телефона - банковский номер (у Сбербанка - 900, а мошенники используют цифру 9 и две буквы о, получается 9оо, то есть очень похоже). Я служил телеграфистом, память у меня отличная, поэтому номер своей карты знаю наизусть, назвать его мне не составило труда, как и идентификатор (18 цифр). Еще подумал: что-то подозрительно, но тут же себя успокоил: чтобы снять деньги со счета через личный кабинет владельца карты, нужно знать еще и пароль. На этом наш разговор закончился,
- рассказал пострадавший.
Через несколько минут мужчина перезвонил в Сбербанк России и попросил заблокировать карту. Ему ответили, что уже поздно - со счета снято 250 тысяч рублей...
Ольга КРАСНОВА
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