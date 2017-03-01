Моргнуть не успеете

Ольга КРАСНОВА

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На брифинг пригласили 62-летнего ангарчанина, который рассказал, что год назад ранним утром ему позвонил неизвестный, представился сотрудником банка, спросил, пользуется ли мужчина услугой «Мобильный банк». Получив утвердительный ответ, предложил усовершенствовать услугу и спросил номер его банковской карты.- рассказал пострадавший.Через несколько минут мужчина перезвонил в Сбербанк России и попросил заблокировать карту. Ему ответили, что уже поздно - со счета снято 250 тысяч рублей...