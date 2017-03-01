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Моргнуть не успеете


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Сегодня, 13:01
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Александр КОСАРЕВ, замначальника полиции по оперативной работе УМВД России по Ангарскому городскому округу, рассказал журналистам, как мошенники используют банковские карты. За полтора месяца прошлого года было 24 таких случая, в этом году - 12.

На брифинг пригласили 62-летнего ангарчанина, который рассказал, что год назад ранним утром ему позвонил неизвестный, представился сотрудником банка, спросил, пользуется ли мужчина услугой «Мобильный банк». Получив утвердительный ответ, предложил усовершенствовать услугу и спросил номер его банковской карты.

- Я посмотрел на экран телефона - банковский номер (у Сбербанка - 900, а мошенники используют цифру 9 и две буквы о, получается 9оо, то есть очень похоже). Я служил телеграфистом, память у меня отличная, поэтому номер своей карты знаю наизусть, назвать его мне не составило труда, как и идентификатор (18 цифр). Еще подумал: что-то подозрительно, но тут же себя успокоил: чтобы снять деньги со счета через личный кабинет владельца карты, нужно знать еще и пароль. На этом наш разговор закончился, - рассказал пострадавший.

Через несколько минут мужчина перезвонил в Сбербанк России и попросил заблокировать карту. Ему ответили, что уже поздно - со счета снято 250 тысяч рублей...

Ольга КРАСНОВА

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