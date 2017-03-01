Незаконный штраф

Ольга КРАСНОВА

Мужчина посчитал этот факт незаконным и обратился за помощью к уполномоченному по Иркутской области по защите прав предпринимателей Алексею МОСКАЛЕНКО. В ходе проверки было выявлено нарушение прав и интересов бизнесмена. Об этом нашей газете сообщили в пресс-службе уполномоченного.Предприниматель занимается ремонтом и обслуживанием автомобилей с 2010 года. Он своевременно подает декларации в налоговую службу, вовремя оплачивает налоги на обязательное пенсионное и медицинское страхование. Годовой доход предпринимателя не превышает 300 тысяч рублей. В этом случае оплата страховых взносов в Пенсионный фонд идет в фиксированном размере, но если доход превышает 300 тысяч рублей, к фиксированной сумме добавляется один процент. Чтобы знать истинную сумму дохода, Пенсионный фонд делает запрос в ИФНС, куда предприниматели ежегодно подают декларацию о доходах. Налоговики ошибочно ответили, что ангарский предприниматель за 2014 год отчитался только за два квартала, за оставшиеся два информации нет.После вмешательства уполномоченного управление ПФ сделало повторный запрос в налоговую службу, которая сообщила, что предприниматель декларацию вовремя представил. Исполнительное производство, возбужденное на основании постановления ПФ на сумму 141 тысяча рублей, было прекращено.