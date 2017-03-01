.
,

Незаконный штраф


0

Сегодня, 13:07
 Количество просмотров: 48
    

Постановление о взыскании страховых взносов, пеней и штрафов на 141 тысячу рублей было вынесено в отношении ангарского предпринимателя. Служба судебных приставов арестовала его счет.

Мужчина посчитал этот факт незаконным и обратился за помощью к уполномоченному по Иркутской области по защите прав предпринимателей Алексею МОСКАЛЕНКО. В ходе проверки было выявлено нарушение прав и интересов бизнесмена. Об этом нашей газете сообщили в пресс-службе уполномоченного.

Предприниматель занимается ремонтом и обслуживанием автомобилей с 2010 года. Он своевременно подает декларации в налоговую службу, вовремя оплачивает налоги на обязательное пенсионное и медицинское страхование. Годовой доход предпринимателя не превышает 300 тысяч рублей. В этом случае оплата страховых взносов в Пенсионный фонд идет в фиксированном размере, но если доход превышает 300 тысяч рублей, к фиксированной сумме добавляется один процент. Чтобы знать истинную сумму дохода, Пенсионный фонд делает запрос в ИФНС, куда предприниматели ежегодно подают декларацию о доходах. Налоговики ошибочно ответили, что ангарский предприниматель за 2014 год отчитался только за два квартала, за оставшиеся два информации нет.

После вмешательства уполномоченного управление ПФ сделало повторный запрос в налоговую службу, которая сообщила, что предприниматель декларацию вовремя представил. Исполнительное производство, возбужденное на основании постановления ПФ на сумму 141 тысяча рублей, было прекращено.

Ольга КРАСНОВА
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Попытка решить личные проблемы подав ложное заявление в полицию
В Иркутском кадетском корпусе прошли соревнования по Армейскому рукопашному бою
Казино в ритуальном салоне Иркутска
Все новости категории

Спортивные новости
Вторые на первенстве Сибири по скалолазанию
Четыре медали на чемпионате России по горнолыжному спорту среди лиц с ПОДА
В награду - опыт!
Все новости категории

Реклама

__________________________
ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
106, 107, 77 кв-л.
15 мкр.
Тел. 52-29-55 _______________________

Происшествия
«ВКонтакте» со смертью
Шпионские штучки
Незаконный штраф
Все новости категории

Общество
Ошибки быть не могло!
6,5 млн рублей на оказание помощи безработным гражданам для открытия собственного дела
БЕЗ ЗАДОРА
Все новости категории


sibcable.com

"ГАММА"

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Март 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Статей за Март 2017 (46)
Статей за Февраль 2017 (302)
Статей за Январь 2017 (289)
Статей за Декабрь 2016 (460)
Статей за Ноябрь 2016 (409)
Статей за Октябрь 2016 (386)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru