Шпионские штучки



Ольга КНЯЗЕВА

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Часы эти мужчина купил пару лет назад во время поездки в Китай, там закон не запрещает пользоваться такими шпионскими штучками. Привёз домой, поставил в спальне. Потом пояснил следователям: использовал для записи домашнего видео. Мужчина, кстати, не женат, детей нет, нигде не работает. Вот и думай, что за видео он снимал. В декабре 2016 года выставил часы на продажу за 2 тысячи рублей на одном из сайтов. Покупатель нашёлся. То, что это был сотрудник полиции, мужчина понял не сразу.Отслеживанием таких объявлений в Интернете занимается специальный отдел в МВД. На следствии мужчина признался: он знал, что не только продажа таких средств, но и их использование у нас в стране вне закона. Но выбрасывать часы на помойку было жалко.