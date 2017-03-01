Шпионские штучки

На прошлой неделе сотрудники следственного комитета по городу Ангарску возбудили уголовное дело в отношении 47-летнего ангарчанина, который пытался продать через Интернет настольные часы со встроенной видеокамерой. За сбыт спецтехники мужчине грозит штраф до 200 тысяч рублей.
Часы эти мужчина купил пару лет назад во время поездки в Китай, там закон не запрещает пользоваться такими шпионскими штучками. Привёз домой, поставил в спальне. Потом пояснил следователям: использовал для записи домашнего видео. Мужчина, кстати, не женат, детей нет, нигде не работает. Вот и думай, что за видео он снимал. В декабре 2016 года выставил часы на продажу за 2 тысячи рублей на одном из сайтов. Покупатель нашёлся. То, что это был сотрудник полиции, мужчина понял не сразу.
Отслеживанием таких объявлений в Интернете занимается специальный отдел в МВД. На следствии мужчина признался: он знал, что не только продажа таких средств, но и их использование у нас в стране вне закона. Но выбрасывать часы на помойку было жалко.
Ольга КНЯЗЕВА
... Полный текст статьи читайте
в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.
Подписаться можно по т. 52-29-55
А также на нашем сайте angvremya.ru