«ВКонтакте» со смертью

Это должны знать родители подростков26 февраля в Усть-Илимске две девочки погибли, спрыгнув с 12-го этажа. Обе состояли в социальной сети «ВКонтакте», в группе «Синий кит». Момент самоубийства некий «очевидец» снимал на камеру и выложил в Интернет.Рисунки участников групп смерти.
Кто убивает детей
На прошлой неделе девочка из ангарской школы попала в поле зрения правоохранительных органов, выставляя в соцсетях фото своих изрезанных рук. Именно так призывают делать в той самой группе «Синий кит». Не попадись порезы на глаза родителям, уже могла бы дойти до этапа самоубийства.
В прошлом году ангарский девятиклассник выставил ночью в соцсетях фотографии с таблетками в руках, а наутро был найден в постели мёртвым. Его страницы были полны фотографий с изрезанными руками («В» №35 от 7 апреля 2016 года – «Во что играют ваши дети?»)
, и там же была переписка с неизвестными лицами, которые давали ему советы, как лучше уйти из жизни.
Что это за группы и так ли далека опасность, о которой вы пока только читаете в новостях? Мы попытались разобраться.
СУТЬ
Всё уже близко, проникло в наш город, правоохранительные органы вовсю ведут работу. На прошлой неделе в школе № 17 состоялось общегородское родительское собрание, посвященное детской безопасности. О «группах смерти» родителям рассказывала инспектор ОДН отделения полиции № 2 Анна ДОЛГОРУКОВА. Только на родительском собрании был полупустой зал, а само выступление призывало «своих детей любить». Между тем пора уже нам, родителям, переходить в атаку.
Большинство групп смерти, ведущих детей к самоубийству, находятся именно в «ВКонтакте», который как раз и предпочитают подростки. Из 130 молодых людей, покончивших в прошлом году жизнь самоубийством по всей России, около 80 состояли в этих группах. Рина из Уссурийска – одна из первых жертв, теперь популярный мем.
С подростками серьёзно и планомерно в соцсетях работают некие взрослые. Зачем? Большой вопрос.
Вовлечь в такие группы ребёнка не составляет труда – поэтическое название (любое, связанное с китами, или «Тихий дом», «Неограниченный трафик», есть ещё «Разбуди меня в 4.20», таинственные цифры f57 или f58), печальный статус, отсылающий к несчастной любви или одиночеству, – основным проблемам подросткового возраста. Ребёнок вступает в группу. Дальше больше. Картинками и статусами у ребенка формируют ощущение полной бессмысленности жизни, выход видится только один – самоубийство.
С подростком затевается игра из цепочки заданий, которые он должен выполнять, снимать на телефон и отчитываться об исполнении. Последнее задание – покончить жизнь самоубийством. Это может называться «выпиливаться». Соскочить и отказаться не дают. Координаторы или модераторы этих групп угрожают тем, что вычислили IP-адрес, сообщат близким или даже убьют всю семью. Были случаи, что подростка снимали со спины в магазине, скидывали ему фото со словами: «Смотри, мы знаем, где ты, мы придём за тобой».
Не каждый взрослый такое давление выдержит. А если учесть, что подросток оказался в этой группе от одиночества, от того, что его не понимают, то вряд ли он расскажет о таком родителям.
Воздействие на неокрепшую психику оказывается слоганами «Лучшие вещи в жизни на С: семья, суббота, секс, суицид». Песнями: «Мы ушли в открытый космос, в этом мире больше нечего ловить».
Картинками с изображением надвигающегося поезда, фотографиями детей на крышах.
Внешне группы совершенно безобидные: картинки с китами, собаки хаски, музыка, советы, как сделать стрелки на глазах, а потом между делом приглашение типа: «Тебя бросил парень? Предали друзья? Тогда подписывайся на «Киты плывут вверх».
Таких названий, где присутствует именно кит, множество. И объяснения типа «Киты мудрее людей. Они прекрасны…. Знаешь, отчего киты выбрасываются на берег? От отчаяния…»
Таких групп поисковик насчитывает не менее полутора тысяч (!).
Всё зашифровано, закодировано. Первые этапы игры совершенно безобидны: прислать свои рисунки китов, дальше фото своих порезов на руках (тоже могут быть в виде китов). Только после выполнения всех заданий одного уровня подростка берут на следующий. Постепенно идёт нагнетание чего-то таинственного: «Самоубийство лишь начало…»
Дети просто играют! Как только кто-то из участников вызывает подозрение своим поведением, начинает задавать вопросы типа «зачем вам это?»,
из группы его удаляют, добавляя позорную надпись «минус один»,
тем самым повышая ощущение избранности у оставшихся.
Дети, которые спят по полночи (основная переписка идёт ночью, в установленное время, например, в 4.20, подростка будят) и которых по природе своей притягивают магия и загадки, такому влиянию поддаются очень легко. Момент самоубийства часто «очевидцы» снимают на камеру, таких видео полно в сети.Такой знак можно встретить во многих группах, уделяющих внимание теме суицида. На одном из этапов страшной игры детям предлагается расшифровать, что это означает. Если присмотреться, по горизонтали читается слово «Оно».
ОТКУДА НОГИ
РАСТУТ?
Такой культ смерти в соцсетях начался ещё в ноябре 2015 года, когда 16-летняя девочка из Уссурийска Рина ПАЛЕНКОВА выставила на странице «ВКонтакте» свою фотографию на фоне поезда, подписала её: «Ня, пока!»
, а затем бросилась под поезд («ня» в Японии звучит как русское «мяу»). Её страница «ВКонтакте» работает до сих пор, а под фото 312 тысяч «лайков» и надписи: «Рина, ты мой герой!».
Анастасия ТЮЛЬПАНОВА,
фото с сайта www.novayagazeta.ru
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